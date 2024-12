112-nieuws: brand chemisch afvalverwerkingsbedrijf • aanrijding voetganger

13.58

Bij afvalverwerkingsbedrijf aan de Spaarpot Oost in Geldrop is dinsdagmiddag een brand uitgebroken. De brand is ontstaan in een bunker. De opslag in de bunker bestaat voornamelijk uit kunststoffen. De brandweer schaalde groots op. Inmiddels is de brand onder controle. De doorgaande weg tussen Nuenen en Geldrop werd tijdelijk afgesloten vanwege de brand.