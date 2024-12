112-nieuws: man zwaargewond na botsing • politie zoekt man met wapen

In dit liveblog houden we je deze dinsdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

08.07 - Ongeluk op de A4

Door een ongeluk op de A4 bij Bergen op Zoom staat er een flinke file op de snelweg. Van Steenbergen tot Bergen op Zoom is de extra reistijd bijna een half uur. De linkerrijstrook was een tijd dicht, maar inmiddels is de weg weer vrijgegeven. 08.03 - Lange file op de A59

Op de A59 van knooppunt Zonzeel naar Den Bosch staat een lange file. Dit komt door een ongeluk. Tussen Waalwijk en Nieuwkuijk moeten automobilisten rekening houden met een vertraging van ruim drie kwartier. De linkerrijstrook bij Nieuwkuijk is dicht. Hier lees je meer.

07.57 - Melding van man met vuurwapen in trein

Treinpassagiers op station Eindhoven Centraal zijn dinsdagmorgen geschrokken door een grote politieactie. In die trein, die onderweg was naar Maastricht, zou een man met een vuurwapen zitten. Met kogelwerende vesten en een politiehond gingen meerdere agenten naar de man op zoek. Hier lees je meer.

Trein doorzocht door politie voor een man met vuurwapen (foto: Arno van der Linden/SQ Vision).

05.45 - Man zwaargewond na botsing tegen boom

Op de Moersedreef in Tilburg is een ernstig ongeluk gebeurd. Een automobilist verloor de macht over het stuur en botste tegen een boom. Dat ging zo hard dat er een enorme ravage ontstond. De auto is aan de voorkant volledig verbrijzeld en overal op de weg liggen brokstukken. Politie, brandweer, ambulance en een traumahelikopter zijn opgeroepen. De man is zwaargewond en met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. De weg is voorlopig afgesloten voor onderzoek.

Foto: Toby de Kort/SQ Vision.

00.15 - Auto rijdt tegen boom

Een automobilist is op de Bredaseweg in Rijsbergen tegen een boom aan gereden. De brandweer rukte uit en later landde er ook een traumahelikopter voor medische bijstand. De politie sloot de weg in beide richtingen af voor onderzoek. De bestuurder is met de ambulance onder begeleiding van de trauma-arts naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onduidelijk.

Foto: Perry Roovers/SQ Vision.

22.24 - Ambulance botst op auto

Een ambulance die met spoed onderweg was naar een melding, is gisteravond op een auto gebotst. Dat gebeurde bij de kruising van de Schijndelsedijk (N618) met de Oude Boomgaard in Boxtel. Niemand raakte gewond. Hier lees je meer over het ongeluk.