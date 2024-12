112-nieuws: verzakking in pand • vrouw zwaargewond na botsing

05.45

Op de Moerse Dreef in Tilburg is een ernstig ongeluk gebeurd. Een automobilist verloor de macht over het stuur en botste tegen een boom. Dat ging zo hard dat er een enorme ravage ontstond. De auto is aan de voorkant volledig verbrijzeld en overal op de weg liggen brokstukken. Politie, brandweer, ambulance en een traumahelikopter zijn opgeroepen. De man is zwaargewond en met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. De weg is voorlopig afgesloten voor onderzoek.