Politiehond neemt jarige inbreker te grazen: 'Hiep hiep hoera voor Moos'

Dubbel feest maandagnacht in het cellencomplex van Breda. Politiehond Moos had net een dienst bewezen door een inbreker op te sporen en hem niet meer los te laten. Toen de dief bij aankomst in de cel ook nog jarig bleek te zijn, was het feest compleet. "Namens Moos en alle collega's een fijne verjaardag gewenst!", schrijft de politie in een ironisch berichtje op Instagram.

De agenten kregen in de nacht van maandag op dinsdag een melding van iemand die een inbreker op heterdaad had betrapt op een bouwterrein in Roosendaal. De politie snelde er met meerdere politieauto's en de politiehond naartoe. Toen ze aankwamen, zagen de agenten aan de andere kant van het terrein een man wegrennen. Daarop werd speurhond Moos aan het werk gezet. “Hij heeft zijn neus aan het werk gezet en vond al vrij snel een spoor”, schrijft de politie op Instagram. Hoewel de verdachte zich redelijk verstopt had, wist de trouwe viervoeter hem toch te vinden. "Hierop heeft Moos zijn tanden in de arm van de man gezet en konden wij hem aanhouden.” De politie vond inderdaad inbrekersgereedschap bij de verdachte en nog wat andere verdachte sporen. De inbreker werd in de politiewagen geladen voor een ritje naar het cellencomplex. Maar eerst maakten ze nog even een stop bij het ziekenhuis in Breda. “Voor behandeling van Moos zijn werk”, schrijft de politie. Moos werd beloond, maar op het bureau bleek dat niet alleen hij iets te vieren had. “Bij de identificatie van de verdachte bleek hij vandaag jarig te zijn. Namens Moos en alle collega's een fijne verjaardag gewenst!”