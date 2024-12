Dit Brabantse bedrijf wil dat jij over een paar jaar insecten eet met kerst

Roergebakken sprinkhaan op een bedje van rucola, gevolgd door een meelwormen-burger met smokey krekelsaus en als dessert een soufflé van gekarameliseerde wasmotlarf. Zo ziet jouw kerstmenu er over een paar jaar misschien wel uit. Volgens New Generation Nutrition uit Den Bosch is dat een kwestie van tijd.

Insecten hebben de toekomst. Tenminste, daarvan zijn ze overtuigd bij Protix in Bergen op Zoom. Deze grootste insectenkweker ter wereld kweekt per jaar 14.000 ton larven van de zwarte soldaatvlieg, nu nog voornamelijk voor het voeden van honden, katten, vis, varkens en kippen.

De vraag naar diervoeding met insecten groeit explosief. Bij kweker Protix in Bergen op Zoom werken bijna 200 mensen. De omzet steeg de afgelopen vier jaar steeds met 50% tot zo'n 10 miljoen euro in 2023. “Insecten hebben minder voer nodig en hebben een kleine ecologische voetafdruk", legt woordvoerder Elselina Battenberg van Protix uit. "We besparen veel land en water. Zo kweken we ze op resten die overblijven na het maken van friet of bier. Onze kwekerij draait dag en nacht. De sector op zichzelf bestaat nog niet heel lang. Er valt nog heel veel te ontdekken, er is veel innovatie mogelijk. We willen groeien en impact maken.”

Duurzaam alternatief

Dat insecten een duurzaam alternatief zijn, zien ze ook op andere plaatsen in Brabant. Bij de HAS Green Academy Den Bosch bijvoorbeeld, daar is een insectenlab. Studenten die een voedingsmiddel willen ontwikkelen met insecten erin kunnen hier aan de slag. De HAS werkt daarvoor samen met het bedrijf New Generation Nutrition uit Den Bosch. Zij organiseren trainingen voor boeren die interesse hebben om zich om te scholen tot insectenkweker.

Volgens Shannon den Engelsman van New Generation Nutrition is het een kwestie van tijd voordat ook wij insecten gaan eten. “Insectenvlees is duurzamer dan bijvoorbeeld kippenvlees. Insecten zetten voeding ongeveer twee tot drie keer efficiënter om in vlees dan varkens of kippen. In vergelijking met runderen zijn insecten zelfs vijf keer zo efficiënt. Daarnaast kan ook een groter deel als vlees worden gebruikt: ongeveer 90 procent bij een insect tegenover 50 procent bij een koe of een varken. Insecten eten is dus een voor het klimaat een bewuste keuze”, legt ze uit. Zelf houdt ze van saucijzenbroodjes van krekels en meelwormen. Vooral als die gemaakt worden met verse insecten, want dan zijn ze lekker smeuïg”, lacht ze.