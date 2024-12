Apotheken hele week dicht voor staking om beter loon

Apotheken in heel Brabant zijn volgende week de hele week dicht voor een staking, laten vakbonden FNV en CNV weten. Medewerkers leggen het werk op 23, 24 en 27 december neer. Door de feestdagen ertussen gaat het om een hele week.

De stakingen zijn in heel Nederland en komen na maanden van massale acties en onderhandelingen. Sinds september wordt door het hele land actie gevoerd. "Er ligt nog altijd geen akkoord over betere lonen en werkomstandigheden in de apotheken", laat vakbond FNV weten.

"De apotheekmedewerkers zijn vastberaden om werkgevers en zorgverzekeraars te laten zien dat het echt menens is", zeggen cao-onderhandelaars Ralph Smeets (FNV) en Albert Spieseke (CNV).

De rek is er volgens beide heren uit. "Medewerkers verdienen structurele verbetering in de cao, en snel ook. Het geld blijft liggen bij werkgevers of verzekeraars en die moeten gewoon over de brug komen."

Spoedzorg

Tijdens de staking blijft spoedzorg wel gegarandeerd. Dat wil zeggen dat mensen in geval van nood altijd medicijnen kunnen krijgen bij de dienstapotheek.

