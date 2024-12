Al dertig jaar niet zo'n somber weer: deze lichtpuntjes vrolijken je op

Het is al dagen grauw en grijs. En ja, dat hoort bij de tijd van het jaar, maar dinsdag mag je er officieel over klagen. We hebben namelijk al negen dagen op rij geen zon gezien en daarmee zitten we in de allersomberste periode in dertig jaar tijd. Maar gelukkig zijn er nog genoeg lichtpuntjes in Brabant, die ons door deze zware periode heen kunnen trekken.

Laat de zon in je hart

René Schuurmans heeft de oplossing, zou je denken. Maar zelfs hij weet even niet waar hij het moet zoeken. “Ik ga op vakantie naar Curaçao. Maar dat is helaas niet voor iedereen weggelegd”, weet de zanger. Zijn advies? “Hang wat lichtjes op, kom gezellig met je familie bij elkaar en als je dan met z’n allen vol gas ‘laat de zon in je hart’ zingt, gaat 'ie waarschijnlijk vanzelf schijnen. Dat deden de indianen vroeger ook met de regendans. En volgens mij werkte het, want uiteindelijk ging het regenen.” Heel Holland bakt nie bruin

Het kan aan z’n achternaam liggen, maar Wim van Zon is ondanks het druilerige weer nog altijd goed gemutst. “Het is grijs, maar hier in Vught zie ik aan de horizon toch een stukje blauw. Dus er is hoop”, zegt bakker Wim. Met zijn 83 levensjaren is hij het oer-Hollandse weer inmiddels wel gewend. Hoe je het overleeft? “Gewoon de keuken in gaan”, zegt hij. “En dan ga je tarte tatin maken. Dat is vrij gemakkelijk en fantastisch lekker.”

Foto: Elvin Boer/Omroep Max.