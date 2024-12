Deze gemeenten hebben dit jaar vuurwerkvrije zones of een verbod

Er zijn dit jaar in elf gemeenten in onze provincie vuurwerkvrije zones van kracht, wat betekent dat je er niet overal vuurwerk mag afsteken. Dat blijkt uit een rondgang van persbureau ANP. Het gaat bijvoorbeeld om Breda, Den Bosch, Helmond en Boekel.

Zo is het in Breda op zowel 31 december als 1 januari verboden om in de binnenstad vuurwerk af te steken. 'De historische binnenstad is één van de aangewezen zones', valt te lezen op de site van de gemeente. 'Dit om de waardevolle gebouwen te beschermen.' Verder is vuurwerk ook in een deel van de wijk Hoge Vucht verboden. Daar werden afgelopen oud en nieuw nog achttien auto's in brand gestoken. Ook moest de Mobiele Eenheid ter plaatse komen.

LEES OOK: Vuurwerkrellen in Breda: politie zoekt naar daders van 18 autobranden

Verder zijn er in Oosterhout, Geertruidenberg, Oirschot, Boxtel, Bergeijk, Vught en Drimmelen vuurwerkvrije zones. Die laatste gemeente verbiedt het bijvoorbeeld om te knallen in de Biesbosch.

In Den Bosch gaat het om zestien dierenparkjes en kinderboerderijen waar in de buurt geen vuurwerk mag worden afgestoken. Net als bij drie zorginstellingen, waaronder het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Op al deze plekken in de stad worden tegen de jaarwisseling waarschuwingsbordjes neergezet.

Overigens is het in twee Brabantse gemeenten helemaal verboden om vuurwerk af te steken. Dat zijn Eindhoven en Tilburg. Dit was vorig jaar ook het geval.

Landelijk gezien zijn er nu negentien gemeenten met een afsteekverbod. Dat zijn er drie meer dan vorig jaar. Dit jaar kwamen Utrecht, Alkmaar en Zutphen erbij.