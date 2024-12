Man (37) jaren de bak in na dollemansrit door stad

Reiniere E. (37) moet een dollemansrit door Tilburg bekopen met vijf jaar cel. Dat heeft de rechtbank in Breda dinsdag geoordeeld. Daarnaast is de man uit Middelburg zes jaar zijn rijbewijs kwijt.

Met zeker 80 kilometer per uur knalde E. het fietspad bij de Goirkestraat in Tilburg op. Zeker zeven mensen fietsten daar, of liepen op de stoep. Na 300 meter keek E. al scheurend op zijn telefoon, knalde op een dikke boom en sloeg over de kop. Hij probeerde weg te rennen, maar werd al snel gearresteerd door de agenten die hem al achterna zaten.

E. werd dinsdag veroordeeld voor poging tot doodslag op twee mensen. En dat is niet verwonderlijk. Een oudere man kon nog net van zijn fiets springen en zich tegen de gevel drukken om erger te voorkomen. E. raakte nog wel zijn fiets. Een jongeman dook van zijn fiets en was zo geschrokken dat hij zijn rijexamen daarna verprutste.

Verder werd E. nog veroordeeld voor rijden onder invloed van cannabis en het vernielen van het voertuig van een ander. Het leek erop dat hij de auto die nacht elders in Tilburg had gestolen, maar daar vond de rechtbank niet genoeg bewijs voor, ondanks voetsporen en telefoongegevens.

Niet zo onder de indruk

Reiniere E. was zelf niet zo onder de indruk van zijn rijgedrag, zo bleek tijdens de zitting. “Ik heb geen extra gas gegeven, had de alarmlichten aan staan en er was genoeg ruimte”, zo legde hij uit. Veel besef dat met 80 kilometer per uur over een fietspad rijden heel gevaarlijk is, leek hij niet te hebben.

E. kreeg even daarvoor een stopteken op de Besterdring, toen agenten hem zagen bellen in de auto. De ‘geleende’ auto bleek ook nog eens gestolen en E. had geen rijbewijs. Ook had hij kort daarvoor nog geblowd.

Meer tijd in de cel dan erbuiten

Reiniere E. heeft inmiddels een indrukwekkend strafblad van 18 pagina’s opgebouwd. De rechter berekende dat hij sinds hij in 2000 vanuit Bonaire in Nederland is komen wonen meer tijd in de cel heeft doorgebracht dan erbuiten.

E. maakt zijn eigen wetten, zo constateerde een psycholoog. Hij is anti-sociaal, heeft een gebrekkige ontwikkeling en kan slecht voor zichzelf zorgen. Opvallend genoeg functioneert hij het beste in een gevangenisregime met een duidelijke structuur.

De officier van justitie had tijdens de zitting geëist dat E. behandeld moet worden aan zijn persoonlijkheidsstoornis. Daarom eiste ze ook TBS, maar dat legde de rechtbank niet op. Wel gaf de rechtbank met vijf jaar een hogere celstraf dan de geëiste drie jaar.

