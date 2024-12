Mannen (34 en 23) gooien bom binnen bij verkeerde huis: 2,5 jaar cel

Leroy B. (34) en Vasil B. (23) uit Breda moeten 2,5 jaar de cel in voor het gooien van een zware bom in een huis aan de Kolfbaanstraat in hun woonplaats. Dat heeft de rechtbank in Breda dinsdag bepaald.

De gigantische explosie vernielde in februari een huis aan de Kolfbaanstraat in Breda. Op beelden is te zien hoe een man een steen door een ruit gooit en een andere man een stuk vuurwerk naar binnen gooit. De hele benedenverdieping werd vernield. Alle ramen lagen eruit en de achterdeur lag zelfs in de tuin. Zulke explosies zijn bijna dagelijkse kost in Brabant en Leroy B. (34) en Vasil B. (23) mochten twee weken geleden in de rechtbank in Breda uitleggen waarom ze dat gedaan hadden. ‘Spijt, excuus, het had nooit mogen gebeuren, als ik dit geweten had, ik betaal alle schade’, waren de meest gehoorde opmerkingen van de twee. En ook: ‘Ik wist niet dat dat vuurwerk zo zwaar was’. Verkeerde huis

De mannen uit Breda vonden hun actie sowieso dom, maar helemaal omdat ze het explosief bij het verkeerde huis binnen gooiden. Een huis twee deuren verderop was eigenlijk het doelwit. Die bewoner zou op vakantie zijn en dus dachten de twee dat er niemand thuis zou zijn. Poster

Leroy B. en Vasil B. hadden zich door andere mannen laten opnaaien in een oud conflict. Ze besloten om de rivaal in de nacht van 15 op 16 februari een lesje te leren en een stuk vuurwerk bij hem naar binnen te gooien. Dat conflict zou zijn ontstaan toen iemand de moeder van Vasil B. beledigde. Maar hoe dat nou precies zat, werd in de rechtbank niet duidelijk. Beide mannen keken wel uit om andere criminelen aan te wijzen en zwegen hierover.