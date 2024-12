PSV bekert verder na eenvoudige zege op Koninklijke HFC: 8-0

PSV staat in de volgende ronde van de KNVB Beker. De Eindhovenaren wonnen dinsdagavond met 8-0 van Koninklijke HFC. Bij rust was de stand al 4-0 waardoor de ploeg van Peter Bosz het in de tweede helft rustiger aan kon doen. De focus gaat in Eindhoven nu op de topper tegen Feyenoord van aanstaande zondag.

Twaalf minuten hield Koninklijke HFC het vol in het Philips Stadion. Hirving Lozano zette PSV met het hoofd op voorsprong tegen de amateurs uit Haarlem. Voor de Mexicaan was dat toch een soort afscheidscadeau: hij is bezig aan zijn laatste week in Eindhoven. Komende winter maakt hij een transfer naar de Verenigde Staten. Nog voor rust liep de thuisploeg uit naar 4-0. Doelman Mitchel Michaelis kreeg een eigen goal achter zijn naam. De derde en vierde Eindhovense treffers kwamen op naam van Ricardo Pepi en Guus Til. Lees ook: Bosz wil niks weten van een dip: 'Vorige week waren we al kampioen' De amateurs kregen overigens genoeg kansen om te scoren, maar Joël Drommel kon een aantal keer opgelucht ademhalen of redding brengen. In de tweede helft deed PSV het rustiger aan. Het werd na geklungel achterin bij de Haarlemse amateurs nog 5-0. Doelpunten van Ricardo Pepi en Ivan Perisic (2 keer) bepaalden de eindstand op 8-0. PSV kan zich nu gaan focussen op de laatste wedstrijd van 2024, en dat is niet de minste. Zondag komt Feyenoord op bezoek in het Philips Stadion - een belangrijke wedstrijd in de strijd om het kampioenschap.