Bosz wil niks weten van een dip: 'Vorige week waren we al kampioen'

Het is even wennen in Eindhoven. Uit het niets werd twee keer op rij verloren. Iets wat nog niet eerder gebeurde onder Peter Bosz. Sterker nog; de laatste keer dat het PSV overkwam was in 2017. Toch is er geen reden voor paniek: "We weten dat we goed kunnen voetballen, dat is natuurlijk niet ineens weg."

"Een dip?", reageerde Peter Bosz maandagmiddag laconiek op de vraag of zijn ploeg daarin zat. "Dat gaat wel heel ver. We hebben twee slechte wedstrijden gespeeld. Dan is een dip wat overdreven." De opmerking over een dip is typerend voor de voetballerij. Na de galavoorstelling tegen FC Twente waren er lovende kritieken voor de Eindhovenaren. "Ik las zelfs al dat ze het kampioenschap al aan ons konden geven. En nu zouden we in een dip zitten. Zo snel kan het gaan." Lees ook: Historisch slecht PSV beleeft horrorweek met tweede nederlaag op rij Toch staat PSV voor een belangrijke week. De wedstrijd van dinsdagavond tegen de amateurs van HFC zal ongetwijfeld gewonnen worden. Maar zondag wacht de topper tegen Feyenoord. De Rotterdammers staan nu nog zeven punten achter op PSV, maar kunnen dat gat verkleinen naar vier punten. Ondanks dat de trainer maandag nog niet naar die wedstrijd wilde kijken, proef je aan alles dat ze bij PSV geen extra druk op die wedstrijd leggen. "We zijn 1,5 jaar ontzettend constant en hebben uitstekend gevoetbald. Dat is natuurlijk niet ineens weg. Dat niveau komt ook gewoon weer terug. Ik laat me dan geen dip aanpraten", haalde Bosz nog een keer dat woord aan.

"Gaan spelen met jeugdspelers zou een vorm van onderschatting zijn."