Rookvrije bushokjes was het plan, slechts 3 gemeentes zijn klaar

Alle 5500 bushaltes in Brabant nog dit jaar rookvrij, het was de ambitie van de provincie afgelopen zomer. Maar met nog twee weken te gaan kunnen we concluderen dat dit niet is gelukt: in slechts drie gemeenten zijn de bushaltes rookvrij. De provincie kreeg een tegenvaller te verwerken en bovendien zijn niet alle gemeenten enthousiast over het plan.

Het rookvrij maken van bushaltes houdt in: het plaatsen van een blauwe stoeptegel of sticker met de tekst 'rookvrij' bij of op de bushalte. De provincie hoopt dat mensen elkaar hierdoor makkelijker aanspreken wanneer iemand toch staat te roken en dat kinderen onderweg naar school minder met 'het slechte voorbeeld' worden geconfronteerd.

18 gemeenten doen niet mee

De gemeente Geldrop-Mierlo was afgelopen zomer de eerste, daar zijn alle bushaltes al rookvrij verklaard. De provincie wilde dat alle andere gemeenten zouden volgen, maar op dit moment zijn er slechts twee gemeenten bijgekomen die (op eigen initiatief) rookvrije bushokjes hebben.

Vóór de volgende zomer moeten daar als het aan de provincie ligt nog 35 gemeenten bijkomen, deze hebben aangegeven wel wat in de plannen te zien. Maar er zijn ook 18 gemeenten die nog niet op het lijstje van de provincie staan. Daarvoor hebben ze verschillende redenen.

'Niet effectief'

Zo laat de gemeente Cranendonck weten geen geld te hebben voor de tegels en stickers. De provincie betaalt 400.000 euro, maar van gemeenten wordt ook een bijdrage verwacht. Ook een tekort aan personeel wordt genoemd, zoals ook de gemeente Dongen aangeeft. Daarnaast geeft Cranendonck aan andere prioriteiten te hebben. Dat geldt ook voor Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Gilze-Rijen en Helmond. Sommige gemeenten laten weten op een later moment wél aan te willen sluiten.

Maar in Helmond speelt er nog iets: daar gelooft men niet in rookvrije bushokjes. "We zijn van mening dat we met alleen het plaatsen van tegels niet het gewenste effect bereiken", zegt een woordvoerder. "Om dit middel effectief te laten zijn vinden we dat hier handhaving aan gekoppeld moet worden, maar handhaving op roken is eigenlijk niet mogelijk. Het is geen bewezen effectief middel om rookgedrag te verminderen." Helmond werkt liever op andere manieren aan de gezondheid van inwoners.

Europese aanbesteding

De dwarsliggende gemeenten zijn niet de enige reden dat de ambitie van de provincie niet gehaald is. Zo moest de klus om alle tegels te plaatsen Europees worden aanbesteed. Hiervan was de provincie zich niet van bewust, waardoor de zaak vertraging op heeft gelopen.

De ambitie blijft echter staan. "In januari wordt naar alle waarschijnlijkheid symbolisch de eerste tegel van dit project gelegd in Breda", geeft een woordvoerder aan. "Tot aan de zomer van 2025 worden vervolgens de haltes aangepakt in alle 38 gemeenten die met ons meedoen. We hopen dat de overige 18 gemeenten in Brabant zich later alsnog bij ons aansluiten. 'Elk middel dat helpt om het aantal rokers in Brabant omlaag te krijgen, willen we als provincie omarmen."