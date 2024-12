Amercentrale en Rendac hebben mogelijk alsnog stikstofvergunning nodig

De provincie moet zich opnieuw buigen over de kwestie of de Amercentrale in Geertruidenberg een stikstofvergunning nodig heeft. Ook over destructiebedrijf Rendac in Son moet de provincie een nieuw besluit nemen. Dat heeft Raad van State woensdag bepaald. De uitspraak leidt er mogelijk toe dat veel meer bedrijven die eerst geen vergunning hoefden te hebben, die nu wel nodig hebben.

Met de uitspraak zet de Raad van State deels een streep door het zogeheten 'intern salderen' bij het uitbreiden van een bedrijf. Als zo'n uitbreiding voor meer stikstof zorgt, moeten maatregelen worden genomen om die tegen te gaan. Op die manier konden bedrijven voorkomen dat ze een stikstofvergunning nodig hadden. Want bij het uitbreiden van je bedrijf ben je verplicht om te controleren of er gevolgen zijn voor gevoelige natuur. Dat heet een 'voortoets'. Als die gevolgen niet kunnen worden uitgesloten, moet je een vergunning aanvragen. Door intern te salderen konden bedrijven die gevolgen wel uitsluiten, want ze stootten immers niet méér stikstof uit dan voorheen. Toch vergunning verplicht

Dat mag nu dus niet meer van de hoogste rechter. Reden voor dit besluit is een uitspraak van het Europese Hof van Justitie in Luxemburg. Dat bepaalde dat intern salderen niet meer in de voortoets gebruikt mag worden. De uitspraak heeft grote gevolgen voor bedrijven. Volgens de Raad van State zullen meer bedrijven een stikstofvergunning nodig hebben. En bedrijven die tussen 2020 en 2025 intern hebben gesaldeerd en zo onder de vergunningplicht uitkwamen, moeten bepalen of ze die alsnog nodig hebben. Ze kunnen er ook voor kiezen om hun bedrijf zo aan te passen dat ze nog steeds geen vergunning moeten hebben. Bedrijven krijgen tot 2030 de tijd om dat te doen. Tot dan mogen provincies niet handhaven op bedrijven zonder vergunning. Alleen als het nodig is om te voorkomen dat gevoelige natuur verslechtert, mogen ze daarvan afwijken. Om hoeveel bedrijven het gaat, is niet bekend. De provincie moet in ieder geval opnieuw kijken of de Amercentrale en Rendac toch een vergunning nodig hebben.