Niemand wil MINI Coopers van loterij, gewonnen auto’s blijven staan

Heb je vorig jaar een oudejaarslot gekocht en dacht je niks gewonnen te hebben? Dan doe je er goed aan om je lot nog eens goed te checken. Er kan namelijk zomaar een MINI Cooper voor je klaar staan. Vorige week meldde een winnaar zich in Eindhoven, na maanden, en nu blijkt dat er ook in Uden nog een auto op een winnaar wacht. En deze winnaar heeft niet lang meer om de auto op te halen.

“Ik kan er met mijn hoofd niet goed bij. Je kijkt je lot toch na?”, reageert eigenaar Paul Westerdijk. “Maar mensen laten hun lot vaak in de kast liggen en komen het pas veel later weer tegen.”

Al bijna een jaar wachten ze bij Cigo Westerdijk in Uden op de winnaar van de gloednieuwe groene MINI Cooper. Het winnende oudejaarslot werd vorig jaar verkocht in winkelcentrum Drosaard, maar de winnaar kwam nooit opdagen.

Westerdijk deed al meerdere pogingen om de winnaar op te sporen. Hij plaatste oproepen op Facebook, plakte grote posters op zijn winkelramen en de MINI stond verschillende weken op de parkeerplaats bij het winkelcentrum geparkeerd. Toch heeft de persoon met lotnummer ‘GM 25012’ zich nog steeds niet gemeld.

“Ik denk dat het lot een cadeau geweest is voor iemand”, zegt Paul. Volgens hem kopen mensen of bedrijven vaak meerdere loten voor familieleden of klanten. Die loten worden dan vaak aan de kant gelegd.

Uden is niet de enige plek waar een winnaar zit te slapen. Ook in Eindhoven stond maandenlang een loterij-auto te verstoffen. Vorige week meldde de winnaar zich eindelijk. Hij hoefde de auto niet en heeft hem ingeruild voor geld. En ook in Prinsenbeek, bij een vestiging van Albert Heijn, heeft een winnaar zich inmiddels gemeld.

In totaal zijn er nog veertien MINI's waar de Staatsloterij niet vanaf komt. Eind november kwam de loterij nog met een oproep aan winnaars om zich te melden. Er vlogen zelfs vliegtuigjes met spandoeken rond.

De winnaars moeten haast maken als ze de prijs nog in ontvangst willen nemen. De loten verlopen namelijk op 31 december. Over minder dan twee weken dus. Als niemand zich meldt, gaat de waarde van de auto naar achttien verschillende goede doelen.