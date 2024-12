Man gooit kokende olie over ex, zwaar verminkte vrouw bij rechtszaak

De vrouw die in februari door haar man Yilmaz D. (43) werd overgoten met kokende olie was woensdag even uit het ziekenhuis, om bij de rechtbank in Den Bosch de rechtszaak tegen haar ex bij te wonen. De vrouw is voor twintig procent verbrand en lag weken in een kunstmatige coma, nadat het op 26 februari gruwelijk mis in hun huis in Helmond. De twee kregen ruzie en Yilmaz gooide tot twee keer toe hete olie over haar heen.

Vet veroorzaakt diepe brandwonden en dat bleek woensdag wel in de rechtszaal. De brandwonden op gezicht en handen waren overduidelijk te zien toen de vrouw naar voren kwam om haar slachtofferverklaring voor te lezen.

Het was dus bepaald geen kerstverhaal in de rechtbank. Yilmaz en zijn ex zagen elkaar na tien maanden weer terug. Hij zit al 298 dagen in de cel en zij is zichtbaar zwaar verminkt.

Vele operaties achter de rug

De vrouw wilde haar ex laten zien wat hij heeft aangericht. En, niet per ongeluk, zoals hij volhoudt, maar expres. De vrouw heeft al vele operaties achter de rug en er zullen nog velen volgen. Ze vertelde emotioneel hoe zwaar dat voor haar is, zeker omdat ze ook nog een dochter van 14 heeft.

“Ik heb pijn en jeuk en kan amper slapen”, vertelde ze. “Ik weet niet eens wanneer ik het ziekenhuis weer uit mag. “Dit was geen ongeluk. Jij wilde mij dood hebben op die 26e februari. Ik zat aan tafel voor het ontbijt en onverwachts gooide jij hete olie over me heen. Jij pakte me vast en sloeg op m’n gezicht en daarna gooide je opnieuw hete olie over me heen.”

Yilmax hield de hele zitting vol dat hij het niet expres had gedaan. Volgens hem wilde hij de pan leeggooien op de grond. Uit boosheid, omdat zij vervelend deed. De twee lagen in scheiding en de vrouw vond Yilmaz ziekelijk jaloers. Ze wilde haar poetsrooster niet delen met hem.

Yilmaz verklaarde dat hij de olie op de grond wilde gooien. Dat op zich is al een vernedering, want zij zou dat dan in zijn ogen moeten opruimen. Per ongeluk stootte hij tegen de rand van de keukentafel waardoor de olie over de vrouw heen vloog.

De rechters en de officier van justitie hadden grote moeite met dit ‘ongelukje’. En ook met het feit dat de man niet eens 112 belde en naar zijn broer ging. Het is een geluk dat de vrouw bij een buurman onder de douche werd gezet, anders waren de brandwonden nog veel erger geweest.

Wie bakt er nou friet op maandagochtend?

Yilmaz woonde net een jaar in Nederland en was nog bezig met zijn verblijfsvergunning. Zijn verhaal over de gebeurtenissen in de keuken kwam vreemd en gemaakt over en had een zweem van eerwraak over zich. Wie bakt er nou friet op maandagochtend om tien uur, vroegen de rechters zich af. Maar, Yilmaz had overal een antwoord op: “Ik was vrij en wilde uitgebreid ontbijten. En friet is in de Turkse cultuur heel gebruikelijk ‘s morgens.”

En zo ging het een tijdje door. Duidelijk werd ondertussen dat Yilmaz in scheiding lag en zijn vrouw overal volgde. Hij wilde alles van haar weten en was achterdochtig over berichtjes die ze kreeg van andere mannen. Vrienden van de vrouw maakten zich al langer zorgen over de veiligheid van de vrouw.

De ruzie in de keuken op die 26e februari kwam volgens Yilmaz door zijn vrouw. Hij wilde haar werkrooster weten en zij wilde dat niet geven. Dat hij olie op de pvc-vloer wilde gooien uit nijd, fronste ook de wenkbrauwen in de rechtszaal. Yilmaz was chef-kok in het restaurant van zijn broer en zou moeten weten wat kokende olie kan aanrichten, ook aan hemzelf.

De olie zat hoog op de muur

Maar, Yilmaz had geen schrammetje. De rest van de keuken zat vol met olie en dan vooral op de plek waar zijn vrouw had gezeten. De olie zat verder hoog op de muur en zelfs in de voerbakjes van de huisdieren. Uitgebreid werd besproken hoe dat nou kon bij een ongelukje.

De officier van justitie wist het antwoord wel. Yilmaz D. heeft dit expres gedaan en daarmee heeft hij geprobeerd zijn vrouw van het leven te beroven. ‘Grof en verwerpelijk’ noemde ze dat. De Portugese vrouw werd weken in coma gehouden in het ziekenhuis in Rotterdam en haar familie werd verteld dat er een aanmerkelijke kans was dat ze zou overlijden.

Zover kwam het niet, maar de vrouw is wel voor de rest van haar leven verminkt. De brandwonden hebben haar leven een totaal andere wending geven en ze zal nooit meer alles kunnen doen wat ze graag doet. Ze eiste dan ook anderhalve ton aan smartengeld.

De officier deed daar nog een schepje bovenop. Yilmaz moet, wat haar betreft acht jaar de cel in voor de poging om haar te doden met hete olie. Daarnaast mag hij vijf jaar lang niet in haar buurt komen.

De rechtbank doet op 22 januari uitspraak in deze zaak.