De eerste Tesla Cybertruck rijdt in Brabant: ‘Je weet niet wat je meemaakt’

De eerste Tesla Cybertruck van Nederland staat in Oisterwijk te koop. Het kwam als een grote verrassing voor Rob de Koster (53) en zijn zoon Stijn (23) van autoleverancier Du Parc, want maandag wisten ze nog niet dat het nieuwe paradepaardje in de showroom zou komen te staan. Ondanks dat de auto officieel nog niet de weg op mag, heeft Stijn al een rondje gereden. Omroep Brabant mocht exclusief mee tijdens de eerste kilometers op de Nederlandse weg.

Met een brede glimlach staat Rob voor zijn showroom. “Hier is de eerste Nederlandse Tesla Cybertruck. We zijn heel blij dat-ie bij ons staat.” De Cybertruck kwam als een verrassing voor de eigenaar van de exclusieve autozaak. “Een relatie van ons had ‘m aangekocht en die wist niet wat hij er moest doen. Wij zijn nogal impulsief, en zo kwam deze auto gisteren ineens op ons af. Ik sta hier helemaal flabbergasted nu.”

“De kans is dat de Cybertruck voor de kerst al weg is.”

‘Ons kerstkindje’, noemt de eigenaar van Du Parc de Amerikaanse auto. Een kindje dat 189.000 euro moet opbrengen. “Dat is niet niks, maar hij is uniek en het is de eerste die in Nederland wordt aangeboden”, zegt Rob. “Ik hoor van andere dealers dat ik er makkelijk 250.000 euro voor kon vragen.” Sinds woensdagochtend staat de telefoon roodgloeiend en komen de mails binnen bij Rob en Stijn. Vanuit heel Europa weten ze Oisterwijk te vinden. “De kans is dat de Cybertruck voor de kerst al weg is.” Rob verwacht dat de bolide naar een bekende Nederlander gaat en dat de auto dus in Nederland blijft. Zelf houden wil hij niet: “We zijn geen museum”.

De Tesla Cybertruck (foto: Toby de Kort)

Zelf heeft Rob er nog geen rondje in gereden. Zijn zoon Stijn is de eerste in Nederland die in de Cybertruck rijdt. “Je weet niet wat je meemaakt, hij heeft zoveel vermogen”, zegt Stijn terwijl hij door Oisterwijk rijdt. “Je voelt dat de auto meer dan 3000 kilo weegt, je moet echt zwaar sturen. Het is heel apart.”

“Hij is nog niet geschikt voor de openbare weg”

Stijn vond de Cybertruck in het begin ‘niet mooi’. “Maar als je er langer naar kijkt, kun je ‘m meer waarderen. Het gave vind ik de kleur, een staallook. Dat komt omdat de auto eigenlijk nooit gespoten is, je ziet de auto in een soort grondlak.”

Stijn de Koster (23) in de Cybertruck (foto: Noël van Hooft).

Eigenlijk mag het Amerikaanse bakbeest nog niet in Nederland de weg op. “Hij is nog niet geschikt voor de openbare weg”, legt Rob uit. “We zijn bezig om een Europees kenteken te regelen. Vanwege het gewicht mag je er op dit moment ook niet in rijden met een normaal rijbewijs, je moet een vrachtwagenrijbewijs hebben.” Kopen kan al, maar rijden dus nog niet.

“Ik vind ‘m redelijk lelijk."

Auto’s stoppen, voetgangers kijken de auto helemaal na en je ziet mensen wijzen. De auto valt op. Peter Teunen is iemand die stil blijft staan. “Ik vind ‘m redelijk lelijk. Beetje hoekig, nee hij is niet echt mooi”, is zijn eerste reactie als hij naar de Cybertruck loopt. “Het is wel een indrukwekkend ding, met mooie wielen. Maar verder… Hij komt er bij mij niet in.” Ook Stijn hoeft de auto niet te hebben. “Ik rij zelf liever in mijn eigen Volkswagen Transporter, dat is het meest comfortabele.” Vader Rob blijft ondertussen Land Rover trouw.

Rob de Koster bij zijn Tesla Cybertruck (foto: Noël van Hooft).