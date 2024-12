Judith zorgt voor cadeaus voor vele kinderen, nu heeft ze zelf hulp nodig

Al meer dan tien jaar zorgt Judith Nuijten (44) uit Tilburg ervoor dat kinderen van ouders met een krappe beurs ook cadeautjes krijgen met Sinterklaas. Maar liefst 106 kinderen hielp ze dit jaar. Maar de laatste jaren gaat het moeizamer. Judith heeft spieruitval en is daardoor gebonden aan een rolstoel. Om door te kunnen gaan, heeft ze een rolstoelbus nodig: “Want het is nu bijna niet te doen met de pijn.”

Sinds 2007 heeft Judith het Syndroom van ACNES. Daardoor raken haar spieren bekneld en dat zorgt voor hevige pijnen. Maar met de juiste pijnbestrijding voelde ze zich toch lang ‘kerngezond’. Ze doet haar goede werk met hart en ziel, maar de laatste tijd gooit de pijn roet in het eten: “Heel eerlijk, het is een kwelling aan het worden.”

Het zijn altijd emotionele momenten als de pietjes van stichting Uit Een Goed Hart met het speelgoed langskomen bij de kinderen: “We zijn dit jaar bij een jongetje geweest dat ook jarig was. Meteen zetten we ‘Lang zal hij leven’ voor hem in. Daarna zei hij: ‘Oh, wat ben ik blij dat er na drie jaar weer iemand op mijn verjaardag komt’. Toen zag ik dat een van de pietjes het niet droog hield", vertelt Judith.

Niet iedereen komt voor het speelgoed in aanmerking. “De instanties zoeken uit welke kinderen we verrassen”, legt Judith uit. Hoe welkom het speelgoed is, ziet ze aan hoe sommige mensen wonen: “Soms staat er nog geen bank in huis. Het gaat om gezinnen die het echt heel moeilijk hebben”.

Met een grote groep vrijwilligers zamelt Judith het tweedehands speelgoed in. Alles wordt nagekeken en schoongemaakt, zodat het compleet en bijna als nieuw naar de nieuwe eigenaar kan. En het werk stopt niet na Sinterklaas, want daarna gaat de groep kerstpakketten bezorgen bij 250 gezinnen die het minder breed hebben. Ook brengt ze met de vrijwilligers meer dan honderd kerstpakketten bij eenzame ouderen.