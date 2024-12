Markante lindebomen blijken fout gekweekt en worden gekapt

Een flinke tegenslag voor het arboretum in Oudenbosch. Daar moet de zaag in de iconische Lindenlaan, omdat de vijfentwintig markante bomen ieder moment kunnen omvallen. “Dit valt ons echt zwaar. Het is het hart van de tuin, hier wil je geen afscheid van nemen”, aldus voorzitter Johan van Oosterhout.

In 2007 werden in totaal 28 zilverlinden aangeplant ter vervanging van een historische laan met kastanjebomen. Tientallen bruidsparen en communicantjes zagen de bomenrijen als het perfecte plaatje voor een fotoreportage. Meer dan vijftienduizend bezoekers wandelden dit jaar onder het bomendak door. Maar binnenkort is het afgelopen met het 'trotse hart' van de botanische tuin. Naar nu blijkt hebben de jonge zilverlinden jarenlang te weinig wortels aangemaakt om stevig in de grond te kunnen staan. “Ze zijn daardoor zeer windgevoelig en valgevaarlijk geworden”, legt Van Oosterhout uit.

"Het is wachten tot de volgende omvalt."

Eerder vielen er al drie bomen om. Afgelopen jaar zelfs één boom bij nagenoeg windstil weer. “Het is wachten tot de volgende gaat met alle risico’s voor bezoekers en onze naastgelegen collectie.” Uit onderzoek blijkt dat de oorzaak van het probleem bij het kweekproces van de bomen ligt. Volgens Van Oosterhout is het bovenste gedeelte van de boom op een verkeerde onderstam geënt. “De twee delen hebben elkaar nu afgestoten, waardoor de wortels niet diep genoeg de grond ingaan.”

De bomen werden in 2007 aangeplant (foto: Johan van Oosterhout).

Het Arboretum had veel langer van de bomen willen genieten. “Er is heel veel tijd en energie gaan zitten in het ontwerp van deze laan. We kwamen toen uit op zilverlindes en vervolgens blijkt dat je destijds een miskoop hebt gedaan.” De schade loopt in de tienduizenden euro’s. En die is na al die jaren niet meer op de kwekerij te verhalen, zegt Van Oosterhout. “Dit raakt ons niet alleen financieel, maar ook emotioneel.” Toen Van Oosterhout als voorzitter aantrad, was net de beslissing gevallen om de zilverlindes aan te schaffen. “Nu, zeventien jaar later moet ik het besluit nemen om ze te rooien. Dit is echt verdrietig.”

"Er zit weinig anders op dan de bomen rooien."