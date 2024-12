De Snapchatmoord: zo schuiven verdachten elkaar de schuld in de schoenen

De berg aan bewijs lijkt immens. En toch ontkende Jeroen L. afgelopen week stellig dat hij iets te maken heeft met de moord op Gradus Haisch. Die werd in maart vorig jaar bruut om het leven gebracht in het buitengebied van Wouwse Plantage. Volgens zijn advocaat blijft er maar één mogelijke moordenaar over: zijn vriendin, en ook de dochter van het slachtoffer.

Het was de grote vraag in aanloop naar de rechtszaak tegen Jeroen: wat vertelt hij over die fatale avond? Overigens kreeg de zaak ruim een week voor de behandeling nog een aardige twist. Het was tenslotte de bedoeling dat beide verdachten in de zaal zouden zitten. Maar de dochter van het slachtoffer nam korte tijd voor de grote dag een andere advocaat in de arm, die nu tijd nodig heeft om zich in te lezen in het dossier.

En dus was het aan Jeroen om duidelijkheid te geven over de reeks bewijzen die het Openbaar Ministerie tegen hem vond. In een anderhalf uur durend pleidooi deed zijn advocaat haar uiterste best om die stuk voor stuk te ontkrachten en te vertellen waarom eigenlijk alles heel logisch te verklaren is.

Waarom hij kort voor de moord een mes bestelde bijvoorbeeld. Waarom hij via Marktplaats een valse afspraak maakte met het slachtoffer. Waarom hij op de dag zelf nog wat 'boodschappen' haalde, zoals een nieuw paar schoenen en een fles bleekmiddel. En waarom hij kort na de moord al zijn berichtjes met de dochter van Gradus wiste.

