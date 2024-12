Wethouder Marcelle Hendrickx is niet meer alleen de vrouw van.....

Toen Marcelle Hendrickx (59) in 2014 wethouder in Tilburg werd merkte ze echt wel dat mensen achter haar rug om smiespelden: dat is de vrouw van….Diederik Stapel. Maar het raakte haar niet echt. Na alles wat ze had meegemaakt in haar gezin dacht ze: “Wat kan mij nou nog gebeuren.” In februari stopt ze na bijna 11 jaar als wethouder. “En nu is Diederik de man van…..”, zegt ze woensdag trots in het televisieprogramma ‘KRAAK. Vraagt Door’ van Omroep Brabant.

De reacties op haar beslissing om te stoppen hebben haar ontroerd. “Echt honderden berichten, vaak heel persoonlijk”, zegt ze. Een mooi tegenwicht voor alle negatieve berichten en bedreigingen die ook haar deel waren. Een vrouw met psychische problemen stalkt haar al jaren, de rechtszaken om daar een einde aan te maken lopen nog. “Dat is echt onder mijn huid gaan zitten”, zegt ze.

Maar ook andere negatieve reacties wogen mee bij haar beslissing om te stoppen. “Je bent vrouw, politica en van D66. Dat betekent voor veel mensen dat je niet deugt, dat je de stad uitgejaagd moet worden, dat je een heks bent. Dat is me niet in de kouwe kleren gaan zitten.” Er waren tijden dat ze niet zonder begeleiding de stad in mocht en haar huis wordt nog steeds beveiligd. “Het is gewoon verschrikkelijk,” zegt ze.

Gefraudeerd

Maar ze weet nog goed waarom ze eraan begon in 2014. In 2011 werd haar man Diederik Stapel langdurig wereldnieuws omdat hij had gefraudeerd met psychologische onderzoeken. Een vooraanstaand wetenschapper viel keihard van zijn voetstuk. In 2014 kwamen het gezin die klap langzaam te boven. “Ik had een paar jaar gezorgd, pannenkoeken gebakken en gezorgd dat het leven van de kinderen door kon gaan. En toen vond ik dat het tijd werd voor mezelf. Ik wilde graag de politiek in.”

Ze kijkt tevreden terug op die beslissing, ook vanwege het voorbeeld dat ze gaf aan haar twee dochters. “Die hebben ervaren, niet alleen dat je uit zo’n crisis kunt komen, maar ook dat je als vrouw eigenstandig je positie kunt opbouwen. Dat is hard werken, maar wel heel belangrijk."

LocHal

Elf jaar wethouderschap heeft haar veel gebracht. Alleen al de ervaring dat ze samen met toenmalig wethouder Berend de Vries een bibliotheek kon realiseren in de LocHal. “De les daarvan? Durf groot te denken”, zegt ze. “Er waren genoeg partijen die geen geld meer wilden stoppen in een bibliotheek, want dat was toch iets van het verleden. Nu is in steeds meer steden de bieb de belangrijkste plek.”

Maar ook de omgang met Tilburgers heeft haar een ‘wijzer en rijker’ mens gemaakt, vertelt ze. “Je zit door wie je bent en je afkomst toch altijd in een bepaalde kring. Als wethouder kom je bij mensen in wijken en buurten thuis. Daar heb ik veel van geleerd.”

Burgemeesterschap

In haar jeugd wilde ze ofwel balletdanser of burgemeester worden. Hoewel ze de tango danst, zal Hendrickx daar haar beroep niet meer van maken. Het burgemeesterschap is een optie, “maar alleen als de plek goed bij me past.”

De aflevering van ‘KRAAK. Vraagt Door’ is de laatste aflevering van dit seizoen. In mei volgend jaar komen er nieuwe afleveringen.

De uitzending is woensdag om 17.00 uur en daarna in de herhaling. Het programma is ook terug te kijken via Brabant+.