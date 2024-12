Gewapende man pleegt overval op volle Jumbo-supermarkt, winkel ontruimd

Een man met een mes heeft woensdagavond rond halfacht een overval gepleegd op een Jumbo-supermarkt aan de Pagelaan in Eindhoven. Het was op dat moment erg druk binnen. De winkel is ontruimd. De politie is in de omgeving druk op zoek naar de dader.

De dader deed een greep uit de kassa en is daarna te voet gevlucht. De kassa's in de supermarkt zijn met lint afgezet door agenten. Een oudere vrouw is in de supermarkt nagekeken door toegesneld ambulancepersoneel. Het is onduidelijk of zij gewond is geraakt. Ze hoefde in ieder geval niet met de ambulance naar het ziekenhuis. De winkel is ontruimd door de politie en nieuwe klanten mogen de winkel niet meer binnengaan. Sommige ouders van werknemers zijn naar de winkel toegekomen, omdat ze door hun kinderen werden gebeld om ze op te halen. Signalement

De politie waarschuwt mensen om de dader niet zelf te benaderen. De politie heeft een Burgetnetmelding verstuurd met een signalement van de dader. Het gaat om een licht getinte man van 1 meter 70 lang. Hij droeg een bivakmuts, donkere kleren en een gewatteerde jas.

Foto: SQ Vision.