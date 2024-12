Baanwielrenner Harrie Lavreysen uitgeroepen tot Sportman van het Jaar

Baanwielrenner Harrie Lavreysen uit Luyksgestel is Sportman van het Jaar geworden. Dat werd woensdagavond duidelijk tijdens het Sportgala van de NOC*NSF op Papendal. De 27-jarige baanwielrenner won drie keer goud tijdens de Olympische Spelen in Parijs. Hij deed dat op de onderdelen sprint, keirin en teamsprint. Ook Sylvana van Hees (31) uit Halsteren viel in de prijzen. Samen met haar rolstoelbasketbalteam werd ze Parasportploeg van het Jaar.

Lavreysen heeft ook een zeer succesvol jaar achter de rug. Naast het succes op de Olympische Spelen in Parijs was hij ook een klasse apart bij het wereldkampioenschap baanwielrennen in oktober. Daar pakte de krachtpatser uit Luyksgestel weer drie titels.

De Brabander kreeg in de strijd om Sportman van het Jaar onder anderen concurrentie van wielrenner Mathieu van der Poel. Die won al twee keer eerder de titel van Sportman van het Jaar. Vorig jaar sleepte hij die voor de tweede keer in wacht. De wielrenner won dit jaar onder meer de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. In oktober werd hij wereldkampioen gravelrijden en de alleskunner op de fiets werd ook uitgeroepen tot Nederlandse Wielrenner van het Jaar.

Een andere concurrent was Formule 1-coureur Max Verstappen. Hij behaalde dit jaar zijn vierde wereldtitel. Maar ook Abdi Nageeye was in de race. Hij won als eerste Nederlander ooit de marathon van New York. Tevens schreef hij de marathon van Rotterdam op zijn naam.

Parasportploeg van het Jaar

Met de rolstoelbasketbalvrouwen werd Sylvana van Hees deze zomer Paralympisch kampioen in Parijs. De Nederlandse rolstoelbasketbalsters waren de titelverdedigers in de Franse hoofdstad. Van Hees maakte vier jaar geleden ook deel uit van dat kampioensteam. Ze was net als rolstoeltennisser Niels Vink uit Helmond genomineerd in de categorie Parasportploeg van het Jaar.

Het team kreeg de prijs uit handen van oud-Olympisch atleet Churandy Martina. Een teamgenoot van Sylvana vertelde dat ze trots was op het resultaat van haar ploeg. "We mogen extra trots zijn dat het weer gelukt is."

