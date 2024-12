Deze zwemster en wielrenners zijn genomineerd als sporter van het jaar

Baanwielrenner Harrie Lavreysen uit Luyksgestel en Mathieu van der Poel uit Hoogerheide zijn zondagavond genomineerd als Sporter van het Jaar. Ook openwaterzwemster Sharon van Rouwendaal uit Gemert is genomineerd bij de vrouwen. Jeroen Delmée uit Boxtel, bondscoach van de Nederlandse hockeymannen, maakt kans op de titel van Sportcoach van het Jaar. Ook bij de parasporters is Brabant goed vertegenwoordigd met nominaties in alle categorieën.

Mathieu van der Poel wint Parijs-Roubaix. (foto: ANP)

Mathieu van der Poel (29)

Van der Poel heeft al twee titels voor Sportman van het Jaar op zak. Vorig jaar won hij die voor de tweede keer. Op de fiets won hij dit jaar onder meer de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. In oktober werd hij wereldkampioen gravelrijden en de alleskunner op de fiets werd ook uitgeroepen tot Nederlandse Wielrenner van het Jaar.

Drie keer goud in Parijs: de hattrick is compleet voor Harrie Lavreysen(foto: ANP/Hollandse Hoogte).

Harrie Lavreysen (27)

Lavreysen heeft ook een zeer succesvol jaar achter de rug. De 27-jarige baanwielrenner voltooide in Parijs zijn olympische hattrick door goud te winnen op de sprint, keirin en de teamsprint. Met dat team is hij ook genomineerd als Sportploeg van het Jaar. Tijdens het wereldkampioenschap baanwielrennen in oktober pakte de krachtpatser uit Luyksgestel weer drie titels. Lavreysen is met de baansprinters Roy van den Berg en Jeffrey Hoogland genomineerd als Sportploeg van het Jaar. De twee Brabantse wielrenners krijgen in de strijd om Sportman van het Jaar concurrentie van Formule 1-coureur Max Verstappen. Hij behaalde dit jaar zijn vierde wereldtitel. Maar oook Abdi Nageeye is een concurrent. Hij won als eerste Nederlander ooit de marathon van New York. Tevens won hij de marathon van Rotterdam.

Sharon van Rouwendaal na het openwaterzwemmen met haar gouden medaille (foto: ANP / Hollandse Hoogte / Robin Utrecht).

Sharon van Rouwendaal (31)

Openwaterzwemster Van Rouwendaal veroverde in de Seine in Parijs haar tweede gouden olympische plak. Ze was al regerend wereldkampioene op dit onderdeel. Van Rouwendaal droeg haar olympische titel op aan haar overleden hondje Rio. Toen ze uit het water kwam, wees ze geëmotioneerd meteen naar de tatoeage van haar hondje op haar rechterpols. Naast Van Rouwendaal zijn ook roeister Karolien Florijn, zeilster Marit Bouwmeester en de atleten Femke Bol en Siffan Hassan genomineerd. Hassan liep overigens ooit bij Eindhoven Atletiek. Ze won dit jaar goud op de olympische marathon en daarnaast nog brons op de 5.000 en 10.000 meter op de atletiekbaan in Parijs. Ze is de eerste vrouw ooit die dit combineerde.

Cathelijn Peeters in actie als slotloper tijdens de halve finale, afgelopen vrijdag (foto: ANP).

Cathelijn Peeters (28)

Atlete Cathelijn Peeters won tijdens de Olympische Spelen in Parijs twee medialles. Met de vrouwen estafetteploeg haalde ze een zilveren plak op 4x400 meter. En met de gemende estafetteploeg wist de Dongense atlete zelfs een gouden medaille te winnen. Met dat laatste team is ze genomineerd als Sportploeg van het Jaar en heeft ze baanrenners met Harrie Lavreysen en de 3x3-basketballers als concurrentie voor die titel.



Jeroen Delmee spreekt zijn spelers toe (Foto: ANP)

Jeroen Delmée (51)

De hockeyvrouwen en hockeymannen, beide teams zijn olympisch kampioen, zijn niet genomineerd als Sportteam van het Jaar. Maar Jeroen Delmée uit Boxtel, bondscoach van de mannen, maakt wel kans op de titel Sportcoach van het Jaar. Hij heeft concurrentie van roeibondscoach Eelco Meenhorst en Laurent Meuwly, atletiekcoach van de succesvolle estafetteploegen.

Kelly van Zon met opnieuw een titel. (Foto: ANP/Hollandse Hoogte/Jurjen Engelsman)

Kelly van Zon (37)

Tafeltennisster Kelly van Zon uit Dongen was al een grootheid in de Nederlandse topsport. Na haar vierde gouden medaille op rij op de Paralympische Spelen kwam ze deze zomer op gelijke hoogte met rolstoeltennisicoon Esther Vergeer. Daarom is ze genomineerd als Parasportvrouw van het Jaar

Rolstoeltennisser Niels Vink. (Foto: ANP/Hollandse Hoogte/Jurjen Engelsman)

Niels Vink (22)

Helmonder Niels Vink behaalde twee gouden plakken tijdens de Paralympische Spelen in Parijs deze zomer. Dat deed hij in het rolstoeltennis. Hij prolongeerde eerst de titel in het dubbelspel en een dag later kwamen zijn droom uit. Hij was ook de beste in het enkelspel. Hij is als enige genomineerd in twee categorieën: Parasportman en Parasportploeg van het Jaar.

Sylvana van Hees (foto: ANP).