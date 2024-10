Lavreysen klopt Hoogland en vliegt weer naar wereldtitel sprint op de baan

Harrie Lavreysen heeft zondag bij de WK baanwielrennen in Denemarken zijn derde wereldtitel in vijf dagen veroverd. Lavreysen won het individuele sprinttoernooi op de wielerpiste van Ballerup, waar hij eerder al goud pakte op de teamsprint en de kilometer-tijdrit. De baanwielrenner uit Luyksgestel rekende in de finale in twee heats af met zijn landgenoot Jeffrey Hoogland.

De wereldtitel zondag betekent dat Lavreysen zijn naam 'Hattrick Harrie' opnieuw waarmaakt. Deze zomer in Parijs was Lavreysen op de Olympische Spelen ook al goed voor drie keer goud. Toen op de teamsprint, sprint en de keirin. Op het wereldkampioenschap scoorde Lavreysen al twee keer eerder een hattrick, in 2020 in Berlijn en in 2021 in Roubaix.

LEES OOK: Lavreysen flikt het, olympische hattrick compleet met goud op de keirin

Op het onderdeel keirin ging het deze week in Denemarken nog mis voor de beste baanwielrenner ooit. Lavreysen leed een zeldzame nederlaag in de halve finale en kwam niet verder dan de achtste plek op de keirin. Door op het wereldkampioenschap voor het eerst mee te doen op de kilometer-tijdrit hield hij de mogelijkheid op een nieuwe hattrick levend.

LEES OOK: Record voor baanwielerenner Harrie Lavreysen

Lavreysen heeft na zijn titel van zondag nu zestien regenboogtruien in de kast hangen. Vrijdag al werd hij door de winst op de kilometer-tijdrit - zijn vijftiende wereldtitel - de GOAT van het baanwielrennen; de best ooit dus. Nog nooit werd iemand zo vaak wereldkampioen baanwielrennen. En dan te bedenken dat de baanwielrenner uit Luyksgestel pas 27 jaar oud is.

Dat de finale op de sprint zondag ging tussen de landgenoten Lavreysen en Hoogland is zeker geen unicum. Op de Spelen van Tokio (2021) stonden ze tegenover elkaar, net als in de finales op de WK's van 2019, 2020 en 2021. Alle keren won Lavreysen. Met zijn winst zondag op de individuele sprint pakte hij deze wereldtitel voor de zesde keer op rij.

DIT VIND JE OOK INTERESSANT:

Zo sterk is krachtmens Harrie Lavreysen

Harrie Lavreysen schrijft sportgeschiedenis met vijfde goud op Spelen