Twee gouden medailles op Paralympische Spelen

Tafeltennisster Kelly van Zon uit Dongen heeft voor de vierde keer goud gewonnen op de Paralympische Spelen in Parijs. Ook rolstoeltennisser Niels Vink uit Helmond wist donderdag goud te pakken op de Spelen.

De 36-jarige Van Zon was in de finale in vijf games te sterk voor de Turkse Kubra Korkut. De finale was wel spannend, want Van Zon moest terugkomen na een achterstand van 2-0 in games. In de beslissende vijfde game benutte ze bij 10-7 haar vierde wedstrijdpunt.

Tijdens de Spelen in Beijing pakte Van Zon nog brons, maar kroonde zich achtereenvolgens op de Spelen van Londen, Rio de Janeiro en Tokio tot kampioen. En nu pakt ze dus weer goud in Parijs.

Van Zon begon op haar achtste met tafeltennis en zes jaar later werd ze benaderd door de nationale paratafeltenniscoach. Door een heupafwijking in haar linkerbeen heeft Van Zon een beenlengteverschil van 11 centimeter en verminderde spierfuncties in hetzelfde been.

Vink verslaat Schröder

Ook de 21-jarige Niels Vink heeft op overtuigende wijze het goud veroverd in het enkelspel bij de quads. De Helmonder versloeg in de finale op Roland Garros zijn dubbelpartner Sam Schröder in twee sets: 6-0 6-1. Samen hadden ze een dag eerder het dubbelspel gewonnen.

