Ravage nadat automobilist drie bomen raakt: twee gewonden

Een automobilist is in de nacht van woensdag op donderdag van de weg geraakt in Eindhoven. De bestuurder ramde drie bomen aan de Veldmaarschalk Montgomerylaan. Zowel de bestuurder als de bijrijder raakten door de klap gewond.

De bestuurder kwam tientallen meters verderop in de middenberm in de struiken tot stilstand. Beiden inzittenden zijn met een ambulance meegenomen naar het ziekenhuis. Op straat was het een ravage. Vier bomen, een struik en het wegdek liepen schade op. Een verkeersbord lag aan diggelen. De auto raakte zwaar beschadigd.

Foto: SQ Vision

Politie, brandweer en twee ambulances kwamen naar het ongeluk om hulp te verlenen. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onduidelijk. Uit een eerste test zou zijn gebleken dat er sprake is geweest van drugsgebruik, maar dat moet uitgebreid bloedonderzoek definitief uitwijzen.

Foto: SQ Vision