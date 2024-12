Brabant boven: Lavreysen lang niet 'onze' enige Sporter van het Jaar

Het was zo ongeveer de enige prijs die nog op zijn erelijst ontbrak: die van Sportman van het Jaar. Maar woensdagavond harkte Harrie Lavreysen ook die titel binnen. Daarmee komt de baanwielrenner uit Luyksgestel in een fraai lijstje. Een lijstje met een behoorlijk Brabants aandeel. Een greep uit de eerdere winnaars die de basis voor hun succes in onze provincie legden.

Allereerst maar even de mannen die Harrie voorgingen. De afgelopen jaren ging de award twee keer naar dat andere fenomeen op de fiets: Mathieu van der Poel (2019 en 2023). Daarvoor was het trouwens alweer even geleden dat een Brabander de prijs in ontvangst nam. In 2008 ging die eer naar zwemmer Maarten van der Weijden, die eerder dat jaar goud pakte op de Olympische Spelen in Beijing.

Van der Weijden met de Jaap Eden-trofee (foto: ANP).

Andere mannelijke prijswinnaars uit onze provincie deze eeuw waren turner Yuri van Gelder (2005) en Pieter van den Hoogenband. Sterker nog: die laatste won 'm zelfs drie keer. In 1999, 2000 en 2004. Alleen Anton Geesink, Ard Schenk en Epke Zonderland werden nog één keertje vaker uitgeroepen tot beste mannelijke sporter van ons land. Gaan we nog iets verder terug in de historie, dan vinden we nog drie Brabanders terug op de lijst: schaatser Gianni Romme (1998), zwemmer Marcel Wouda (1997) en atleet Eef Kamerbeek (1960).

Gianni Romme won in hetzelfde jaar als Marianne Timmer (foto: ANP).

Ook bij de vrouwen ging de prijs vaak mee terug naar het zuiden. Al is de laatste keer wel weer 'effe' geleden: Ireen Wüst mocht in 2014 het podium op. Geen primeur trouwens, want acht jaar eerder won ze ook al, na haar verrassende gouden debuut als jonkie op de Spelen in Turijn.

Wüst won het beeldje twee keer (foto: ANP).

En zo waren er meer Brabantse atletes die meerdere onderscheidingen in de kast hebben. Zo won Ranomi Kromowidjojo twee keer (2011 en 2012) en Marianne Vos zelfs drie keer (2008, 2009 en 2013). Toch kunnen zij nog lang niet tippen aan Leontien Zijlaard-van Moorsel. De 'Joekel van Boekel' werd maar liefst zes keer verkozen tot de allerbeste van ons land. Daarmee is ze - samen met kunstschaatsster Sjoukje Dijkstra - de absolute recordhoudster. Daarmee zijn we er trouwens nog niet. Zo wonnen 'we' eerder ook al met judoka Angelique Seriese (1995), dressuurlegende Anky van Grunsven (1994), judoka Irene de Kok (1987), zwemster Annemarie Verstappen (1982) en turnster Ans van Gerwen (1972).

Angelique Seriese feest met Danny Nelissen (Sportman) en Ajax (sportteam) (foto: ANP).