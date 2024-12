Stiefvader misbruikte meisje (12): 'Ik kon mijn grens niet bewaken'

Jan H. (46) uit Oosterhout moet twintig maanden de cel in voor het verkrachten van zijn stiefdochter. Dat heeft de rechtbank in Breda vrijdag geoordeeld. Ook moet hij begeleid gaan wonen na zijn celstraf en behandeld worden.

In de zomer van 2022 kwam de dochter van zijn toenmalige vriendin bij hen inwonen en met haar kon Jan het erg goed vinden. Van vriendschap kwamen liefdesbetuigingen en veel geknuffel. Uiteindelijk hadden de twee seks. Hij was echter ruim boven de veertig en zij 12.

Jan heeft veel spijt van de seks met zijn veel te jonge stiefdochter, zo bleek tijdens de zitting in de rechtbank in Breda. Hij snapt zelf ook niet hoe het allemaal zo ver is gekomen. Waarschijnlijk bood het 12-jarige meisje een gelegenheid om te ontsnappen aan de slechte relatie die hij had met haar moeder.

“Ik kon mijn grens niet bewaken”, zo verklaarde hij. “Waarom vraag ik me nog steeds af. Ik had in die tijd weinig aandacht van mijn vrouw. Ik zocht misschien aandacht en geborgenheid. Maar, eigenlijk weet ik het niet.”

Drankmisbruik

Zijn leven klinkt ook niet als een vrolijk verhaal: er werd een beeld geschetst van drankmisbruik, huiselijk geweld en een eerdere misbruikzaak met een meisje van 11 in 2008 of 2009. Zij was de dochter van Jans toenmalige vrouw.

Toen zijn nieuwe stiefdochter in de zomer van 2022 bij Jan en haar moeder kwam wonen, bloeide er al snel een relatie op tussen de twee. Ze stuurden elkaar lieve berichtjes en zaten de hele tijd aan elkaar op de bank. Uiteindelijk hadden ze seks, maar alleen als de moeder van het meisje niet thuis was.

Seksueel getinte hints

Er was nooit sprake van dwang, verklaarde Jan, maar daar denkt de stiefdochter heel anders over. Zij verklaarde dat ze vaak stop riep, maar dat Jan daar geen gehoor aan gaf. Verwarrend voor Jan was waarschijnlijk wel dat de stiefdochter veel seksueel getinte hints naar haar stiefvader appte. Ook lagen ze bijvoorbeeld vaak verstrengeld in elkaar op de bank.

Volgens Jan hadden ze maar twee of drie keer echt seks, omdat hij ‘ook wel zag dat het niet kon’. Maar, volgens de stiefdochter ging het om zeker twintig keer in ruim een jaar tijd. De laatste keer was in april van dit jaar. Een week later stond Veilig Thuis op de stoep en sinds het einde van de zomer zit Jan vast.

Beoordeeld door deskundigen

Jan is door deskundigen bekeken en zij adviseren een reeks aan maatregelen om te voorkomen dat Jan weer aan jonge meisjes gaat zitten. De rechtbank nam deze allemaal over: begeleid wonen, meldplicht bij de reclassering, behandeling, alcoholcontrole en een verbod op contact met minderjarigen. Ook mag hij vijf jaar lang geen contact hebben met zijn voormalige stiefdochter. Mocht hij weer de fout ingaan, dan verdwijnt hij opnieuw tien maanden de cel in.

De officier van justitie had een hogere celstraf geëist: vier jaar, waarvan een jaar voorwaardelijk.