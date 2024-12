400 hennepplanten en tientallen kilo's vuurwerk gevonden bij woninginval

Bij de inval in een huis aan de Burgemeester Wijnenstraat in Asten zijn woensdagmiddag onder meer 400 hennepplanten, tientallen kilo's vuurwerk en grondstoffen voor drugs gevonden. Dat heeft de politie bekendgemaakt. De bewoner van het huis is nog altijd spoorloos.

Agenten besloten het huis te controleren nadat uit onderzoek bleek dat er mogelijk vuurwerk zou zijn opgeslagen. Toen er niemand thuis bleek, zijn ze het huis alsnog naar binnengegaan. Al snel vonden ze in de schuur bij het huis een hennepkwekerij. De stroom voor de kwekerij werd illegaal afgetapt en ook met de watermeter was gerommeld. In het huis zelf werden even later enkele tientallen kilo's vuurwerk, meerdere soorten drugs en grondstoffen voor synthetische drugs gevonden. In eerste instantie dachten agenten ook dat een deel van de spullen mogelijke explosieven zouden zijn. Daarom werd voor de veiligheid de straat afgesloten. Na controle van specialisten van de Explosieven Opruimingsdienst, werd de omgeving pas weer vrijgegeven. De spullen zijn in beslag genomen, net als de bestelbus van de bewoner. Die is vooralsnog niet gevonden.