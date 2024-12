Drie mannen aangehouden na betaalde seks met 16-jarig meisje

Drie mannen uit Limburg en Brabant zijn aangehouden in een onderzoek naar mensenhandel, waarbij een 16-jarige seksueel uitgebuit zou zijn. De mannen hadden een betaalde seksafspraak met het slachtoffer, mogelijk wisten ze niet dat het meisje minderjarig was, aldus de politie.

De Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel (AVIM) kwam de verdachten op het spoor na de aanhouding van een man op 24 november voor seksuele uitbuiting van de 16-jarige. Hij zit sindsdien in voorarrest. Daarna leidde het onderzoek naar meer klanten van het slachtoffer. Het is nog niet duidelijk hoeveel van de drie daadwerkelijk uit Brabant komen.

Volgens de AVIM weten klanten van sekswerkers niet altijd dat ze zelf actief moeten controleren of degene met wie ze afspreken meerderjarig is, ook wanneer dit bijvoorbeeld in een advertentie wordt beweerd. Als blijkt dat iemand minderjarig is en de politie komt klanten op het spoor, "is de kans groot" dat klanten strafrechtelijk worden vervolgd, aldus de politie.