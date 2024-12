Advies tegen aansteken kaarsen, maar: 'Niet iedere kaars is slecht'

Kaarsen aansteken tijdens het kerstdiner? Gezellig, maar het kan ook zorgen voor gezondheidsproblemen. Bij een brandende kaars komt fijnstof vrij, zo waarschuwt het Longfonds donderdag. Al geldt dat volgens de Schijndelse kaarsengigant Bolsius lang niet voor iedere kaars.

Dat bij het stoken van houtkachels en openhaarden fijnstof vrijkomt, is inmiddels bekend. Verschillende Brabantse gemeenten twijfelen zelfs met de vraag of er een stookverbod moet komen als het windstil of mistig is. Maar nu blijkt het branden van een kaars ook te zorgen voor een ongezonde lucht in je huis.

Bij het branden van een kaars komt namelijk fijnstof vrij, zo waarschuwt het Longfonds. Hierdoor kunnen mensen met een longziekte last krijgen van benauwdheid of hoestbuien. Brand je een kaars? Dan is het volgens het Longfonds goed daarna bijvoorbeeld je raam open te zetten. Of overweeg om LED-kaarsen te gebruiken. "We willen mensen niet betuttelen, maar wel laten weten dat er risico's zijn", zegt directeur Károly Illy.