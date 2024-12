Hoe een Marktplaatsadvertentie naar een festival over bierdoppen leidde

'Gezocht: bierdoppen voor het goede doel', zo leest de titel van de Marktplaatsadvertentie van de 41-jarige Hanneke uit Geldrop. De advertentie werpt direct vragen op, want waarom zou iemand bierdoppen zoeken voor een goed doel? En misschien nog wel belangrijker: wat heeft een goed doel aan de dopjes van bierflesjes?

Een complex mysterie? Dat valt mee. Niet veel later biedt Hanneke via een e-mail opheldering: de bierdoppen worden ingezameld voor het Bierdoppenfestival in Someren. Een festival waar Omroep Brabant tien jaar geleden al eens aandacht besteedde.

Waarom Hanneke de bierdoppen wil hebben, staat niet in de advertentie. Er staat ook niet bij waar de doppen precies heen moeten. In de omschrijving van de advertentie staat enkel 'bij voorkeur afgeven in Geldrop', maar ja, daar worden lezers natuurlijk niet veel wijzer van.

Hanny de Lau uit Someren is een van de organisatoren. Hanny is haar taken aan het ‘overdragen en afronden’, legt ze uit. "Maar ik doe nog steeds de pr en de persberichten”, zegt ze enthousiast. “Mijn twee broers, Marius en Eduard Wijlaars, hebben het festival ruim elf jaar geleden groots opgezet. Sindsdien helpt zo'n beetje de hele familie op de een of andere manier mee."

Dat bierdopjes geld opleveren is best bijzonder, legt Hanny uit. “Aan de binnenkant van bierdoppen zit plastic. Zulke doppen zijn daarom slecht te recyclen en leveren dus weinig op. Maar dankzij die connecties van mijn broer krijgen ze een normale prijs, en soms zelfs een betere prijs. Allemaal voor het goede doel.”

Maar wat is nou een festival dat om bierdoppen draait? Hanny lacht. “Dat is een goede vraag, dat horen we vaker. Ieder jaar houden we een festival in Someren met drank, eten en muziek. Die dag onthullen we hoeveel geld er is ingezameld met de bierdoppen. Mijn broers hebben een metaalbedrijf en hebben daarom veel connecties. Door die connecties kunnen ze een hele mooie prijs voor metalen bierdoppen krijgen.”

“Soms komen mensen op een zondagmiddag zelfs uit de andere kant van het land bierdoppen afgeven bij mijn broer. Die laat Max Verstappen op tv dan graag even zitten om buiten die bierdoppen in de container te gooien. Dat gaat zo het hele jaar door.”

Dat goede doel is ieder jaar Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa). KiKa als goed doel staat altijd vast, maar het festival zoekt ook vaak andere goede doelen voor 'erbij'. De belangstelling om bij te dragen is massaal. Nee, niet alleen Hanneke, maar de hele regio helpt mee met verzamelen.

Die belangstelling raakt Hanny tot op het bot. Eén specifiek verhaal zal ze nooit vergeten.

“Een klein menneke, helemaal uit Roosendaal, wilde doppen afgeven hier in Someren. Wij waren er niet, dus hij gaf ze af aan een café. Het personeel vroeg hem om ook een brief voor ons achter te laten omdat hij zo gepassioneerd was. In die brief stond dat zijn vriendinnetje was gestorven aan kanker, en dat hij daarom mee spaarde. Dat vond ik echt zo ontroerend.”

In de afgelopen elf jaar is er met het festival ruim 100.000 euro opgehaald. Dit jaar is op 15 juni de twaalfde editie, natuurlijk weer in Someren. “Dan wordt ook duidelijk wat we afgelopen jaar aan geld hebben opgehaald", vertelt Hanny. "Want we kunnen nog steeds bierdoppen gebruiken!”

Zelf bijdragen? Meer informatie over het Bierdoppenfestival vind je hier.