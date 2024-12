Deze mega-prijskaartjes moeten vuurwerkvandalen afschrikken

Aan alles hangt een prijskaartje. Ook aan afvalbakken, straatlantaarns en bushokjes. In Roosendaal nemen ze dat wel heel erg letterlijk. Op een aantal plekken in de stad is het straatmeubilair vanaf vrijdag ook echt voorzien van een prijslabel. Met de campagne 'Houd de boel heel!' wil de gemeente voorkomen dat de spullen tijdens de jaarwisseling vernield worden.

Ze lijken op gewone prijskaartjes in de supermarkt alleen dan in het formaat XXL. In een bushokje in winkelcentrum Lindenburg springt het gele label meteen in het oog. De prijs die erop staat? Vijfduizend euro. Iets verderop blijkt de waarde van een lantaarnpaal vijftienhonderd euro. De afvalbak is met zevenhonderdvijftig euro het goedkoopst. Tijdens de jaarwisseling hebben gemeentes te maken met tienduizenden euro’s aan voornamelijk vuurwerkschade. Volgens de gemeente Roosendaal is dat niet alleen een grote ergernis, maar ook pure geldverspilling waarvan uiteindelijk alle inwoners de rekening betalen.

"Ik denk dat die jonge gasten er niet snel van onder de indruk zullen zijn maar we zullen zien."

“Ik dacht de gemeente uitverkoop hield”, lacht een vrouw bij de oliebollenkraam op de parkeerplaats voor de Jumbo. “De kaartjes vallen in ieder geval goed op maar of het helpt? Ik denk dat die jonge gasten er niet snel van onder de indruk zullen zijn maar we zullen zien.”

Een afvalbak met een prijskaartje (foto: Erik Peeters).

Hoewel in Roosendaal de schade aan het straatmeubilair de laatste jaarwisselingen afneemt, vindt de gemeente dat het altijd nog beter kan. Daarom hebben ze labels ook voorzien van een QR-code die potentiële vandalen op andere gedachten moet brengen. Wanneer ze scannen in plaats van slopen maken ze kans op een cadeaubon. “En er gebeurt iets speciaals. Wat dat precies is, houden we nog even geheim”, laat de gemeente weten.

"De jaarwisseling moet een feestje zijn voor iedereen.”

In het Zuid-Hollandse Katwijk bleek een vergelijkbare campagne succesvol. Er werd minder schade aan openbare eigendommen gemeld en inwoners hadden minder overlast. Burgemeester Mark Buijs is daarom enthousiast: “We hopen op een ludieke manier onze inwoners, jong en oud, bewust te maken van de waarde van de openbare ruimte en hoe belangrijk het is om die samen te beschermen. Het vernielen van andermans spullen is echt niet oké. De jaarwisseling moet een feestje zijn voor iedereen.”