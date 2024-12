Omwonenden Efteling kunnen weer rustig ademhalen: geen betaald parkeren

Omwonenden van de Efteling gaan volgend jaar niet betalen voor hun parkeervergunning. Die knoop werd donderdagavond doorgehakt tijdens een raadsvergadering van de gemeente Loon op Zand. Tientallen jaren kregen omwonenden die vergunning gratis, maar vanaf januari zouden bewoners rond het park 50 euro per auto moeten betalen - plus geld voor een bezoekerspas.

Voor omwonenden kwam het besluit over de parkeervergunningen eerder deze maand als donderslag bij heldere hemel. In de brief die de buurt kreeg, stond bovendien dat tegen de beslissing geen bezwaar gemaakt kon worden. De bewoners voelden zich belazerd en hadden geen begrip voor het besluit.

Hevige reacties

De gemeenteraad schrok van al die ophef. De raad stemde eerder in met de betaalde parkeervergunning. In de begroting voor 2025 stond het keurig vermeld en die begroting werd door de meeste fracties goedgekeurd.

Coalitiegenoot en VVD-fractievoorzitter Michel Verhoeven erkende dat dat niet heel handig was van de raad na de hevige reacties van de bewoners. Hij zei dat de raad de impact van de beslissing ‘niet helemaal in beeld had’ begin december.

“Wat precies de oplossing moet worden, daar spreken we volgende week over”, gaf hij toen aan aan. Hij diende ook een amendement tegen het nieuwe besluit in. Dat de betaalde parkeervergunningen weer zouden verdwijnen voor omwonenden hing dus al even in de lucht.

Duidelijkheid

En nu is er ook duidelijkheid: de bewoners hoeven niet te betalen voor een vergunning. Dat werd donderdag besloten tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering van 2024 in de gemeente. Er waren veel omwonenden die de vergadering bijwoonden, al dan niet digitaal.

Vanwege de grote belangstelling werd de behandeling van het agendapunt naar voren geschoven in de raadsvergadering door waarnemend burgemeester Erik Ronnes. Enkele omwonenden kregen ook de ieder vijf minuten tijd om over hun hun standpunt te sprekend tijdens de vergadering.

Tonny Meulensteen, wethouder en voorzitter van de lokale partij Voor Loon, erkent ook dat de effecten niet goed zijn ingeschat. "We zijn allemaal vergeten wat die bezuiniging voor invloed heeft gehad op onze inwoners. Dat vat de kwestie goed samen", zegt Meulensteen tijdens de raadsvergadering.

Eerder wees Meulensteen op de andere kant van het verhaal. "We willen de kosten meer neerleggen waar ze worden gemaakt", zei hij begin december.

DIT VIND JE OOK INTERESSANT:

Omwonenden Efteling woedend: gratis parkeervergunning verdwijnt