Eerste Tesla Cybertruck is verkocht, nieuwe eigenaar vindt 'm spuuglelijk

De eerste Tesla Cybertruck staat sindskort in Brabant, maar verhuist binnenkort naar Limburg. De auto is gekocht door rapper en bodybuilder Kosso, die in het echt Albert Dervishaj heet. "Ik vind de auto spuuglelijk, maar ik doe het voor de marketing."

De eerste Tesla Cybertruck van Nederland kwam deze week in Oisterwijk bij autoleverancier Du Parc. De Cybertruck kwam als een verrassing voor de eigenaar van de exclusieve autozaak. "Een relatie van ons had ‘m aangekocht en die wist niet wat hij er mee moest doen. Wij zijn nogal impulsief, en zo kwam deze auto gisteren ineens op ons af. Ik sta hier helemaal flabbergasted nu", zei eigenaar Rob de Koster woensdag nog. LEES OOK: De eerste Tesla Cybertruck rijdt in Brabant: ‘Je weet niet wat je meemaakt’ Vanuit heel Europa kwamen er telefoontjes, maar de wagen blijft dus in Nederland. De Koster rekende erop dat de auto voor de kerst al verkocht zou zijn en die voorspelling blijkt correct.

Kosso beklinkt de deal met een handdruk met Stijn de Koster van DuParc (foto: Youtube).

In een vlog legt Kosso onderweg uit waarom hij de auto wil kopen. De 28-jarige Limburger heeft zijn eigen supplementen bedrijf en vertelt dat hij de auto koopt om viraal te gaan. "Je moet iets doen wat niemand anders doet: iedereen heeft al een Lamborghini of Ferrari. Maar een Tesla Cybertruck heeft nog niemand." Kosso rijdt nu in een Lamborghini Urus, voor dagelijks gebruik, of 'mijn daily rider', zoals Kosso het omschrijft. Kosso koopt de auto voor 200.000 euro. Hij mag met de auto, gemaakt van ultra-hard 30X roestvrij staal mag, niet op de Nederlandse wegen rijden. Hij hoopt dit te kunnen omzeilen door een kenteken in Albanië of Tsjechië aan te vragen. Voor de influencer is het afwachten of de marketingstunt van twee ton het door hem gewenste resultaat heeft. Hier zie je de auto in actie: