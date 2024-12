Tas met explosief ontploft in sloot, ruiten in de buurt sneuvelen

In een sloot naast de weg aan de Heikantstraat in Budel is donderdagavond een explosief afgegaan. Het explosief zat in een tas. De harde klap leidde tot schade in de omgeving. Niemand raakte gewond.

De explosie zou rond kwart over zeven door buurtbewoners zijn gehoord. De knal was volgens een 112-correspondent zo hard, dat het zelfs hoorbaar was tot in het centrum van Weert. Zand en metaaldeeltjes

Door de ontploffing ontstond een krater in de sloot, sneuvelden ramen van gebouwen in de buurt en lagen zand en metaaldeeltjes verspreid over de weg. Een speciaal explosieventeam van de politie heeft onderzoek gedaan, samen met de EOD (Explosieve Opruimingsdienst) en de forensische recherche. Gebied afgezet

Ook de brandweer kwam uit voorzorg naar de Heikantstraat, net als ambulancepersoneel. De gemeente zette vanwege de veiligheid het gebied af. Een automobilist negeerde die afzetting en werd door de politie tegen gehouden. De politie onderzoekt hoe en waarom de tas met het explosief in de sloot terecht is gekomen.

Foto: WdG / SQ Vision

Foto: WdG / SQ Vision