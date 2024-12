Explosief op schoolplein geruimd: 'We gaan uit van baldadigheid'

Acht klaslokalen van het Titus Brandsmalyceum aan de Molenstraat in Oss zijn vrijdagochtend tijdelijk ontruimd vanwege een mogelijk explosief op het schoolplein. Het gaat volgens de politie niet om een zwaar explosief, maar om zelfgemaakt vuurwerk.

De school heeft op camerabeelden gezien dat er donderdagavond om half negen iets brandends over de poort werd gegooid. Het explosief is niet afgegaan.

Pijpje gewikkeld in plastic

Het ging om een pijpvormig voorwerp, dat gewikkeld was in plastic. Het explosief is na onderzoek door de EOD meegenomen.

Volgens Sandra Saris, directrice van de school, gaat het om baldadigheid. "We hebben geen enkel vermoeden dat het om een gerichte actie zou gaan."

Volgens Saris is er op school ook geen paniek ontstaan: "De leerlingen hebben er amper iets van gemerkt. We hebben een mobielvrije school, daardoor krijgen kinderen niet zo snel meer iets mee. Ze zijn uiteindelijk door docenten ingelicht."

Wie achter de actie zit, is voor de politie nog onbekend. Er wordt buurtonderzoek gedaan.