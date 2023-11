Schrik na bommelding op school: ‘Ik dacht eerst dat het een oefening was'

De leerlingen van Het Titus Brandsmacollege zijn geschrokken van de valse bommelding die is gedaan op hun school. Via de intercom hoorden ze dat ze het gebouw moesten verlaten, waarna er lichte paniek ontstond onder de leerlingen. Gelukkig was de melding vals alarm. “Ik ben nu wel lekker vrij.”

Rond het middaguur werden zes middelbare scholen van Het Hooghuis in Oss en Heesch ontruimd na een bommelding. Via de intercom werden leerlingen en leraren verzocht het gebouw te verlaten. De leerlingen schrokken wel toen ze doorkregen dat het om een bommelding ging. “Ik dacht eerst dat het een oefening was, maar al snel werd duidelijk dat het serieus was”, vertelt Lise. “Toen we hoorden dat er een bommelding was, ontstond er wel een klein beetje paniek.”

"Ik ben wel flink geschrokken."

De leerlingen moesten hun spullen uit de kluisjes gaan pakken en het gebouw zo snel mogelijk verlaten. “Maar het ging niet echt heel snel”, vertelt een andere leerling. “Het stond vast op de trappen en ook bij de kluisjes was het heel druk.” Eenmaal buiten voelden de leerlingen zich pas echt veilig. Maar toch zat de schrik er bij Lise nog goed in. “Ik ben wel flink geschrokken. Ik was wel bang.” Later werd bekend dat de melding vals alarm was. “Ik begrijp niet dat iemand zo’n melding maakt”, zegt Lise. Een andere leerling maakt zich er niet druk om. “Ik ben nu wel lekker vrij, dus het maakt mij niet uit.”

Lise is een leerling op Het Titus Brandsmacollege.