Explosief op schoolplein gevonden, deel van school ontruimd

Een deel van het Titus Brandsmalyceum aan de Molenstraat in Oss is ontruimd vanwege een mogelijk explosief op het schoolplein. Dat is volgens de politie donderdagavond op het plein gegooid.

De politie gaat ervanuit dat het om een explosief gaat. Er is niets ontploft, maar uit voorzorg is een aantal lokalen ontruimd. De politie doet ter plekke onderzoek. Ook de Explosieven Opruimingsdienst komt naar de school toe. De kerstviering op de middelbare school gaat wel gewoon door. Later meer.

Foto: Gabor Heeres/SQ Vision.