Zieke dak- en thuislozen krijgen hulp van deze gepensioneerde huisarts

In een praktijkruimte vol tweedehandsspullen in Oss ontvangt Sjaak van Dorst twee dagen in de week patiënten. Na 35 jaar huisarts te zijn geweest heeft Sjaak na zijn pensioen een nieuwe roeping gevonden: hij is straatdokter geworden. Hij biedt zorg aan dak- en thuislozen, de meesten hebben geen zorgverzekering.

"Veel mensen die ik zie, mijden de zorg omdat ze wantrouwend zijn", vertelt Sjaak. "Het zijn vaak migranten zonder werk die op straat zijn beland en niet verzekerd zijn. Soms komen ze binnen met twee plastic tassen; daarin zit hun hele hebben en houwen. Die mensen probeer ik te helpen."

Na 35 jaar als huisarts vroegen sociaal werkers of Sjaak een praktijk als straatdokter in Oss wilde opzetten. Het idee sprak hem meteen aan. "Ik vind dat iedereen recht heeft op goede zorg, ongeacht wie of wat je bent. Maar het is vaak een uitdaging om mensen hier binnen te krijgen. Ze worden soms letterlijk van straat gehaald, helemaal onderkoeld na een nacht in de regen in een slaapzak."

De patiënten van Sjaak hebben vaak dringend zorg nodig, maar zoeken die zelf niet op. "Ik zie veel mensen met verwaarloosde wonden die gaan ontsteken. Onlangs was er zelfs iemand met tuberculose, een ziekte die je bijna niet meer ziet in Nederland. Gelukkig was het geen open tuberculose, want dat had een groot probleem kunnen zijn."

In veel grote steden bestaan straatdokters al langer, maar in Oss is de praktijk van Sjaak nog vrij nieuw. Sinds 2022 werkt hij vanuit De Pitstop, een dagopvang voor mensen met sociale en psychische problemen. "Ik vind dat elke centrumgemeente een straatdokter zou moeten hebben. Het idee dat daklozen vooral alcoholverslaafden zijn, klopt niet meer. Het kan ook een vrouw zijn die na een scheiding op straat belandt, of een arbeidsmigrant zonder verzekering. En dat zie je allang niet meer alleen in de grote steden."