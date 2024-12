Miljoenen voor winkels in deze stad zijn hard nodig: 'Anders verzuipen we'

“Stop met je kop in het zand steken, want het is al vijf over twaalf.” Oud-ondernemer en voormalig wethouder Ton Linssen kan het niet langer aanzien. Ook in zijn stad Bergen op Zoom staat in de drukste winkelperiode van het jaar ruim één derde van de panden leeg. “Deze ontwikkeling moet een halt toe geroepen worden, want verpaupering en verloedering liggen op de loer”, aldus Linssen.

Wanneer hij via de Wouwsestraat naar het stadscentrum wandelt, schieten hem ‘de tranen in de ogen’. “Moet je kijken aan het Gouvernementsplein staat gewoon een heel rijtje leeg. Dit waren allemaal winkels, maar die komen nooit meer terug. Consumenten maken andere keuzes met internetaankopen en fun shopping. Wanneer daalt dit besef nu eindelijk eens in?” Vanuit de zogeheten 'Impulsaanpak Winkelgebieden' ontvangen 42 gemeenten in Nederland subsidie om hun winkelcentra toekomstbestendig te maken. In onze provincie kregen Roosendaal, Tilburg, Someren en Waalwijk geld uit deze pot. Recentelijk werden hier Bergen op Zoom, Fijnaart en Halderberge aan toegevoegd. Voor Bergen op Zoom is ruim drie miljoen euro beschikbaar.

Volgens Linssen staat of valt nu alles met een duidelijke toekomstvisie. “Er moet een gezamenlijk plan komen van bestuurders en ondernemers waarin duidelijke lijnen worden uitgezet. En let wel, dit is geen exclusief probleem voor Bergen op Zoom. Ook in Roosendaal, Breda en in de rest van Brabant kampen binnensteden met leegstand.” Duits voorbeeld

De markante oud-bestuurder pleit voor een kleinere concentratie winkels in een compact centrum. “Het moet weer gezellig en aantrekkelijk worden met winkels en horeca bij elkaar. Een goed voorbeeld zijn de ‘Altstädte’ in Duitsland. Daarvoor zullen we zo’n dertig procent winkeloppervlakte moeten inleveren en de grootwinkelbedrijven het liefst alleen nog aan de randen van de stad.”

Leegstaand winkelpand in het centrum van de stad (foto: Erik Peeters)

Hoe Bergen op Zoom het subsidiebedrag van het rijk precies gaat invullen, is nog niet duidelijk. Daarvoor worden de plannen nu ontwikkeld. Overigens kan de stad alleen aanspraak maken op de subsidie wanneer ze eenzelfde bedrag uit eigen zak bijlegt. In Bergen op Zoom komt dit bij elkaar dus neer op ruim zes miljoen euro. Ton Linssen vindt dat het geld zou moeten worden gebruikt voor verplaatsing en herbestemming van winkelpanden. “Maak er woningen van, want die zijn nu hard nodig. Dit kan alleen in overleg met pandeigenaren en door het wijzigen van het bestemmingsplan. De subsidie moet worden gebruikt om ondernemers en pandeigenaren over de streep te trekken. Ik ben ervan overtuigd dat dit moet lukken.”

De Bosstraat in het pittoreske centrum van Bergen op Zoom is volgens Linssen een goed voorbeeld. Verschillende panden waar tot voor kort winkels in zaten, worden nu bewoond. “Het ziet er toch veel mooier uit dat dan die gaten in de aanloopstraten met leegstaande winkels. Dit is de manier om te voorkomen dat je centrum verpieterd.” Hij vervolgt: “Ik zeg dit met alle begrip en gevoel voor de winkeliers. Ik ben tenslotte zelf ook 32 jaar ondernemer geweest. Dus ik begrijp dat ze het moeilijk vinden, want het is voor hen keihard knokken om te overleven. Maar aan de andere kant laten ondernemers liever geen euro aan zich voorbij gaan. Wanneer winkeliers zien dat er op een betere plek meer verdiend kan worden, is de keuze snel gemaakt.”

Het voormalige V&D pand in Bergen op Zoom (foto: Erik Peeters)

Wethouder Dominique Hopmans van Bergen op Zoom noemde de steun vanuit Den Haag eerder ‘fantastisch nieuws’. Er wordt nu onder meer nagedacht over meer groen, verduurzaming en het verbeteren van de bereikbaarheid van het centrum. In de ogen van Linssen dreigt daarmee een ‘gemiste kans’ en een zoveelste ‘bestuurlijke dwaling’.

"De tijd van pappen en nathouden is al lang voorbij en als we niks doen dan verzuipen we.”