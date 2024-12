Peter Bosz over zijn jaar 2024: 'Ik moet vaker lachen van mijn moeder'

Peter Bosz neemt eind december uitgebreid de tijd om terug te blikken op het jaar 2024. Wat volgt is een gesprek over de persoon Peter Bosz. Over hoe een opmerking van Kenneth Perez hem oprecht boos maakte en de moeite die hij soms heeft om te kunnen genieten tijdens wedstrijden op de bank, zoals tegen Shakhtar bijvoorbeeld: "Toen ik dat terugkeek, dacht ik wel even: dat is raar."

Het is 30 maart 2024 als Peter Bosz witheet van woede vertelt dat zijn spelers een hautaine houding hebben gertoond. PSV had even daarvoor voor het eerst in het seizoen verloren. Niet veel later is het Kenneth Perez die de PSV-trainer beticht van toneelspel en een spelletje.

Eerlijk is hij tegen zijn spelers, tegen de media en vooral altijd na afloop van wedstrijden. "Goed is goed en slecht is slecht", zegt hij daarover. Of hij misschien soms niet wat genuanceerder moet reageren? "De mensen die in het stadion zitten zijn toch niet achterlijk. Waarom zou ik dan niet eerlijk zeggen wat ik heb gezien?"

Het typeert de persoon Peter Bosz. De trainer die PSV na zes jaar eindelijk weer een landstitel bezorgde. 2024 was in dat opzicht een topjaar. Want ook in de winterstop is de Eindhovense club onder leiding van de man uit Apeldoorn de trotse koploper. Maar dat betekent niet dat alles crescendo ging in het afgelopen jaar.

De trainer noemt gekscherend Excelsior-uit als meest spannende wedstrijd uit het kampioensjaar. "Die wedstrijd kwam drie dagen na de nederlaag tegen NEC. Toen hadden we de concurrentie definitief weer hoop kunnen geven." Hij geeft hiervoor specifiek Mauro Júnior de complimenten, zoals hij ook de trainer uit de brand hielp toen Veerman en Schouten geblesseerd raakten. "Dat is ook een lastig moment geweest. Daar heb ik wel even wakker van gelegen over hoe ik dat moest oplossen."