PSV en RKC Waalwijk loten thuiswedstrijd tegen Excelsior en FC Utrecht

De loting voor de achtste finales van het toernooi om de KNVB Beker heeft PSV een op papier niet al te zware klus opgeleverd. De landskampioen neemt het thuis op tegen Excelsior, de huidige koploper van de Keuken Kampioen Divisie.

De formatie van trainer Peter Bosz pakte vorig jaar ten koste van Ajax voor de elfde en laatste keer de 'dennenappel'. PSV won deze week in de tweede ronde van Koninklijke HFC uit Haarlem (8-0). Dat was in het eigen Philips Stadion in Eindhoven.

RKC Waalwijk was in deze fase van de strijd te sterk voor SC Cambuur (4-1). De ploeg van trainer Henk Fraser ontvangt ook al op eigen veld in de volgende ronde FC Utrecht.

De wedstrijden voor de achtste finales worden op 14, 15 en 16 januari 2025 gespeeld.