Grote controle: Porsche meegenomen, zwaar vuurwerk en sigaretten gevonden

Tijdens een grote controle in de wijk Vrijhoeve in Sprang-Capelle is donderdag zwaar vuurwerk, illegale sigaretten en een illegaal kapsalon aangetroffen. De Belastingdienst inde geld en nam een Porsche mee. De controle, na diverse meldingen van overlast, werd uitgevoerd door de gemeente Waalwijk in samenwerking met de politie, handhaving, belastingdienst en douane.

Behalve meldingen waren er in de wijk 'mogelijke onveilige situaties en andere signalen van mogelijke overtredingen van wet- en regelgeving', zo maakte de gemeente vrijdag bekend. Tijdens de controle werd zwaar illegaal vuurwerk gevonden, zoals Cobra’s. Verder ontdekten de toezichthouders een grote hoeveelheid tabak, illegale sigaretten en een illegale kapsalon. De belastingdienst controleerde op openstaande schulden. Een deurwaarder van de gemeente Waalwijk heeft een schuld direct geïnd. Daarnaast werd een Porsche meegenomen.