Dode bij ongeluk op A67: slachtoffer uit auto geslingerd en overreden

Een man is vrijdagavond rond tien uur om het leven gekomen bij een ongeluk op de A67 bij Eersel. De auto waarin hij zat, botste tegen de vangrail in het midden van de weg. De man werd uit de auto geslingerd en geraakt door drie auto's die op de snelweg reden. Hij was op slag dood.

Drie andere inzittenden van de auto met Belgisch kenteken raakten lichtgewond. Het ongeluk gebeurde in de richting van de Belgische grens naar Eindhoven. Of de auto werd bestuurd door de man die om het leven is gekomen, is nog onduidelijk.

De bestuurders van de auto's die het slachtoffer hebben geraakt, zijn opgevangen op het politiebureau in Eersel voor slachtofferhulp.

De A67 is in de richting naar Eindhoven afgesloten. De ravage is groot. De auto belandde door het ongeluk op de zijkant. Verkeersspecialisten van de politie doen onderzoek naar wat er precies is gebeurd.