Slachtoffer dodelijk ongeval A67 is 18-jarige man uit België

De man die vrijdagavond om het leven kwam bij een auto-ongeluk op de A67 vlakbij de Belgische grens is een 18-jarige man uit België. De man werd uit de auto geslingerd en vervolgens geraakt door drie auto's op de snelweg.

De auto waarin hij zat botste rond tien uur vrijdagavond tegen de vangrail in de middenberm. Dat gebeurde op de A67 van de Belgische grens richting Eindhoven.

Door de harde klap werd 18-jarige man, een van de vier inzittenden, uit de auto geslingerd. Vervolgens werd hij geraakt door drie auto's die op de snelweg reden. Het slachtoffer was op slag dood.

Ook de drie andere inzittenden raakten gewond. Het gaat om een 18-jarige man uit Frankrijk en een 19-jarige man uit België.

De bestuurder van de auto (een man van twintig uit België) is aangehouden. Een woordvoerder van de politie laat weten dat dit altijd het geval is bij een dodelijk ongeval. De bestuurder was niet onder invloed.

Omdat alle inzittenden uit het buitenland komen, duurde het even voordat de politie hun identiteiten had achterhaald.

Een woordvoerder van de politie geeft aan dat de mannen geboren zijn in België en Frankrijk maar dat bij de politie niet bekend is of ze daar ook daadwerkelijk wonen. Familie en nabestaanden zijn inmiddels ingelicht.

Het onderzoek naar het ongeval is nog niet afgerond. Daaruit moet blijken of de bestuurder iets te verwijten valt.

Bekijk hier de beelden die gemaakt zijn na het ongeval.