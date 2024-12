Een dode en drie gewonden bij ongeluk op A67

Bij een ongeluk op de A67 bij Eersel is vrijdagavond iemand om het leven gekomen. Drie anderen raakten gewond.

Het ongeluk gebeurde in de richting van de Belgische grens naar Eindhoven. De vier zaten in dezelfde auto. Het zou gaan om een eenzijdig ongeluk, laat een woordvoerder van de politie weten. Of de auto werd bestuurd door degene die om het leven is gekomen, is nog onduidelijk.

De A67 is in de richting van Eindhoven afgesloten. Verkeersspecialisten van de politie doen onderzoek naar wat er precies is gebeurd.