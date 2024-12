RKC Waalwijk woedend op 'prutsende' arbitrage: 'Dramatisch gefloten'

Hij gaat met een klotegevoel de winterstop in. RKC Waalwijk-trainer Henk Fraser baalde dat hij vrijdagavond het jaar 2024 niet winnend afsloot tegen PEC Zwolle. Maar ook was hij na het 1-1 gelijkspel zeer gefrustreerd over het optreden van de scheidsrechter en de VAR. "Ik vond het dramatisch, wat een prutser."

Fraser vond dat zijn ploeg was bestolen nadat scheidsrechter Edwin van de Graaf in de tweede helft na een handsbal niet naar de stip wees. "Ik weet niet meer wat duidelijk hands is of niet. Langs de kant mag je als trainer niet reageren, want je weet wat er dan gebeurt. Deze scheidsrechter was in ieder geval dramatisch en floot hautain. Niet alleen tegen ons hoor, want de arbitrage maakte een blunder door de goal van PEC Zwolle af te keuren. Dat was een foute beslissing volgens de spelregels."

Daarin had Fraser volkomen gelijk. Want de bewuste goal van PEC Zwolle in de negentigste minuut kwam voort uit een corner. Die treffer werd op advies van de VAR afgekeurd vanwege buitenspel, maar volgens de spelregels is buitenspel uit een corner niet mogelijk.