Vrachtwagenchauffeur maakt blunder op A67 en belandt in berm

Een vrachtwagenchauffeur heeft zich zaterdagmiddag vastgereden in de berm langs de A67 nadat hij een afslag had gemist. Hij probeerde vervolgens toch van de snelweg af te komen via de berm, maar kwam vast te staan.

De vrachtwagen stond bij knooppunt De Hogt dwars in de berm geparkeerd en kon er niet meer uit, zo meldde Rijkswaterstaat. De vrachtwagen moest weggehaald worden door een bergingsbedrijf. Daardoor was het bij knooppunt De Hogt tijdelijk niet mogelijk om de A2 richting Maastricht te nemen. Het verkeer kon wel keren bij Veldhoven-Zuid. Een woordvoerder van Rijkswaterstaat laat weten dat de kosten die gemaakt worden om de chauffeur uit de berm te halen, verhaald worden op het vervoersbedrijf of de chauffeur.